Hörður Arnarson lætur af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar

Hörður Arnarson hefur ákveðið að láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar, en hann tók við stjórn fyrirtækisins í miðju efnahagshruni árið 2009. Þetta kemur fram í tilkynningu. Á þeim 17 árum sem hann hefur gegnt starfinu hafa orðið stakkaskipti á bæði rekstri Landsvirkjunar og raforkumarkaðnum á Íslandi.
„Ég stíg bæði ánægður og stoltur frá borði eftir þessi sautján ár. Fyrst og fremst langar mig að þakka öllum þeim sem hafa lagt sitt af mörkum og átt þátt í þeim góða árangri sem við höfum náð fyrir Landsvirkjun og íslenskt samfélag – ekki síst starfsfólki fyrirtækisins. Það er ánægjulegt að skilja við Landsvirkjun jafn sterka og raun ber vitni,“ segir Hörður í tilkynningu þar sem tekið er fram að hann hafi leitt fyrirtækið í gegnum miklar breytingar þar sem meðal annars var endursamið við stóra viðskiptavini, fjórar nýjar virkjanir byggðar, skuldir lækkaðar og Landsvirkjun fyrir vikið farin að skila tugum milljarða í skatta og arðgreiðslur á hverju ári.
Brynja Baldursdóttir, stjórnarformaður Landsvirkjunar, segir þakklæti efst í huga stjórnarinnar við þessi tímamót:
„Fyrir hönd stjórnar Landsvirkjunar vil ég færa Herði innilegar þakkir fyrir ómetanlegt framlag hans til fyrirtækisins undanfarin sautján ár. Hann tók við stjórnartaumunum á krefjandi tímum og hefur síðan leitt Landsvirkjun af festu og framsýni í gegnum miklar breytingar og öfluga uppbyggingu.
Árangurinn talar sínu máli og orkufyrirtæki þjóðarinnar stendur í dag traustum fótum, vel í stakk búið til að takast á við verkefni framtíðarinnar. Við erum afar þakklát fyrir samstarfið og óskum Herði og fjölskyldu hans alls hins besta á komandi árum.“
Hörður mun starfa út októbermánuð. Kristín Linda Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar, mun taka tímabundið við starfi forstjóra frá 1. nóvember, þar til nýr forstjóri verður ráðinn.