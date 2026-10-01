Gunnar Örn ráðinn sölustjóri Haga miðla

Gunnar Örn Helgason hefur verið ráðinn sölustjóri Haga miðla, nýrrar rekstrareiningar Haga á sviði smásölumiðlunar. Gunnar býr yfir rúmlega 20 ára reynslu af sölu, viðskiptaþróun og stjórnun á íslenskum smásölumarkaði.
Gunnar kemur til Haga frá Ölgerðinni, þar sem hann starfaði síðast sem sölustjóri matvörumarkaðar. Þar leiddi hann söluteymi og bar meðal annars ábyrgð á samstarfi við stærstu viðskiptavini fyrirtækisins. Áður starfaði hann um árabil hjá Coca-Cola Europacific Partners og Vífilfelli, meðal annars sem sölustjóri matvörumarkaðar og rekstrarstjóri söludeildar.
Gunnar hefur víðtæka reynslu af stefnumótun, samningagerð og þróun viðskiptasambanda og þekkir vel til samstarfs birgja og íslenskra smásölufyrirtækja. Hann er með B.Sc.-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti frá Háskólanum á Bifröst.
Hagar miðlar eru vettvangur smásölumiðlunar (e. retail media) sem gerir birgjum og auglýsendum kleift að koma vörum og vörumerkjum á framfæri í verslunum Haga. Meðal þeirra miðla sem Hagar miðlar bjóða eru skjá- og hljóðauglýsingar í verslunum Bónus og Hagkaups.
„Það er mikið ánægjuefni að fá Gunnar til liðs við okkur. Framundan er áframhaldandi uppbygging á þjónustu Haga miðla og fjölmörg tækifæri til að efla samstarf við birgja og auglýsendur. Gunnar þekkir íslenskan smásölumarkað vel og hefur mikla reynslu af því að byggja upp og þróa viðskiptasambönd. Sú þekking mun nýtast vel við að móta þjónustu Haga miðla og hjálpa auglýsendum að ná árangri í verslunum okkar. Við bjóðum Gunnar velkominn í hópinn og hlökkum til samstarfsins,“ segir Sesselía Birgisdóttir, forstöðumaður viðskiptavildar, upplifunar og miðlunar hjá Högum.