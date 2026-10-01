Fótalaus eftir að læknar fjarlægðu rangan fót - „Það er einfaldlega engin afsökun til“

Bandarísk kona er fótalaus eftir að læknir fjarlægði fyrst rangan fót af henni. Konan krefst hárra skaðabóta.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Kona að nafni Sharon Jacks, frá Ohio fylki í Bandaríkjunum, hefur höfðað skaðabótamál eftir að læknir fjarlægði rangan fót af henni. Fyrst fjarlægði hann heilbrigðan vinstri fót af henni en síðan hægri fótinn eins og upphaflega stóð til. Jacks var með húðkrabbamein í hægri fæti.
Aðgerðin fór fram í september árið 2025 á Shelby í bænum Mariotta í austurhluta Ohio. Hafði læknirinn merkt réttan fót til þess að aflima fyrir aðgerðina. Þear þetta komst upp þurfti vitaskuld að fjarlægja hinn rétta fót á eftir og er Sharon Jacks því fótalaus í dag.
Ætti aldrei að koma fyrir
Lögmaður hennar, Brad Layne, gagnrýndi heilbrigðisstarfsfólkið sem kom að aðgerðinni harkalega.
„Það ætti aldrei að koma fyrir að rangur útlimur sé fjarlægður,“ sagði Layne. „Það er einfaldlega engin afsökun til. Algjör mistök af hálfu margra heilbrigðisstarfsmanna ollu þessum hörmungum. Þrátt fyrir nokkur tækifæri til að uppgötva mistökin og stöðva aðgerðina tók skurðteymið einhvern veginn aldrei eftir því að verið var að fjarlægja rangan fótlegg.“
Benti hann á að það væri hins vegar Sharon Jacks sem þyrfti að takast á við afleiðingar þessa mistaka á hverjum degi út lífið. Fyrir utan augljósa fötlun þá hefur hún einnig mátt þola miklar kvalir, mikinn kostnað og líf hennar er ekki jafn ánægjulegt á eftir.
Ráku starfsfólkið
Sjúkrahúsið hefur viðurkennt að mistök hafi átt sér stað en að starfsfólkið beri ábyrgð á þeim. Þeir sem komu að aðgerðinni hafi verið reknir.
„Við erum harmi slegin yfir því sem gerðist og teymið okkar heldur áfram að biðja fyrir sjúklingnum og fjölskyldu hans. Ekki var farið að verklagsreglum okkar í þessari aðgerð,“ segir í yfirlýsingu.