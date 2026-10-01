Fleiri leigjendur að festast á leigumarkaði

Niðurstöður árlegrar leigumarkaðskönnunar benda til þess að fleiri leigjendur séu að festast á leigumarkaði. Hlutfall leigjenda sem leigir af nauðsyn hefur hækkað á sama tíma og meðaltími á leigumarkaði hefur lengst. Aukinnar svartsýni gætir jafnframt meðal leigjenda sem telja í auknum mæli ólíklegt að þeir komist nokkurn tímann af leigumarkaði.
Engu að síður eru vísbendingar um að markaðsaðstæður leigjenda hafi batnað lítillega undanfarin ár. Leigjendur telja framboð af leiguhúsnæði hafa aukist á sama tíma og dregið hefur úr verðþrýstingi á markaðnum. Leigjendur vænta áfram verðhækkana á leigumarkaði, en þó í aðeins minna mæli en áður.
Einnig kemur fram í könnuninni að tæplega helmingur leigjenda telur sig búa við íþyngjandi leigubyrði. Stór hluti þeirra þiggur húsaleigubætur.
Búa lengur í sama húsnæði
Leigjendur búa að jafnaði lengur í sama húsnæði en áður og húsnæðisöryggi íslenskra leigjenda jókst lítillega á milli ára. Erlendir leigjendur upplifa þó talsvert minna húsnæðisöryggi en íslenskir leigjendur, en þeir eru ólíklegri til að leigja óhagnaðardrifið húsnæði auk þess sem þeir leigja oftar herbergi, bílskúra, deilihúsnæði og atvinnuhúsnæði.
Nánar um könnunina hér.