Ákærður fyrir veiðar í Þverá – Krefjast upptöku á veiðistöng og laxveiðihjóli

Lögreglustjórinn á Vesturlandi hefur ákært belgískan mann á sextugsaldri fyrir brot á lögum um lax- og silungsveiði.
Manninum er gefið að sök að hafa verið við veiðar án leyfis í Þverá í Borgarfirði, við Guðnabakka í Borgarbyggð, 25. ágúst árið 2025.
Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Honum verði jafnframt gert að sæta upptöku á veiðistöng og laxveiðihjóli sem lögregla haldlagði við rannsókn málsins.
Maðurinn er með óþekkt heimilisfang í Belgíu og hefur ekki tekist að birta honum ákæru. Hún er því birt í Lögbirtingablaðinu. Málið verður þingfest við Héraðsdóm Vesturlands í Borgarnesi þann 6. október næstkomandi. Mæti maðurinn ekki fyrir dóm verður dómur kveðinn upp yfir honum fjarstöddum.