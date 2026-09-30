Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald vegna árásar í Engihjalla

Maður sem handtekinn var í Engihjalla á mánudagskvöld vegna alvarlegrar líkamsárásar á konu í íbúð í fjölbýlishúsi þar hefur verið úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald, eða til 27. október, á grundvelli almannahagsmuna.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Mikill viðbúnaður var á vettvangi og um tíma voru þar þrír sjúkrabílar og tveir merktir lögreglubílar. Maðurinn var handtekinn en konan flutt á slysadeild og eru áverkar hennar alvarlegir.
Sjá einnig fyrri frétt og myndband frá vettvangi