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DV
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Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald vegna árásar í Engihjalla

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 30. september 2026 10:07

Maður sem handtekinn var í Engihjalla á mánudagskvöld vegna alvarlegrar líkamsárásar á konu í íbúð í fjölbýlishúsi þar hefur verið úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald, eða til 27. október, á grundvelli almannahagsmuna. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 

Mikill viðbúnaður var á vettvangi og um tíma voru þar þrír sjúkrabílar og tveir merktir lögreglubílar. Maðurinn var handtekinn en konan flutt á slysadeild og eru áverkar hennar alvarlegir. 

Sjá einnig fyrri frétt og myndband frá vettvangi

 

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