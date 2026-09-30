Ung kona fékk í sig straum í tengivirkinu og var flutt í aðgerð til Noregs – „Það voru fleiri starfsmenn á svæðinu“

Starfsmaður Landsnets sem varð fyrir slysi á mánudag er ung kona og rafvirki. Hún fékk í sig straum og hefur verið flutt til Noregs í aðgerð. Lögreglurannsókn er hafin á málinu.
Ung kona, starfsmaður Landsnets, varð fyrir alvarlegu slysi í tengivirki í Vatnshömrum í Borgarfirði á mánudag. Fékk hún straum í sig og hefur verið strax flutt til Noregs í aðgerð. Samkvæmt heimildum DV var slysið alvarlegt og hún verður í Noregi í nokkrar vikur.
Nýlega útskrifuð með sveinspróf
Jónas Hallgrímur Ottósson, rannsóknarlögreglumaður, staðfestir að málið sé í rannsókn hjá Lögreglunni á Vesturlandi.
„Við rannsökum tildrög slyssins og ástæður og hvort eitthvað hafi klikkað. Það er það sem okkar rannsókn beinist að,“ segir Jónas.
Konan er á þrítugsaldri og útskrifaðist með sveinspróf í rafvirkjun fyrir ekki svo löngu síðan. Jónas segir að hún hafi ekki verið ein í tengivirkinu þegar slysið varð. „Það voru fleiri starfsmenn á svæðinu,“ segir hann.
Með foreldrum til Björgvin
Eins og oft í alvarlegum málum sem þarfnast sérfræðiþekkingar sem ekki er til staðar á Íslandi þá þarf að flytja sjúklinga erlendis. Samkvæmd heimildum DV var flogið með konuna til Björgvin í Noregi ásamt foreldrum hennar. Munu þau dvelja þar í að minnsta kosti nokkrar vikur.
Valgeir Örn Ragnarsson, forstöðumaður samskipta hjá Landsneti, segir að fyrirtækið tjái sig ekkert um málið að svo stöddu.
„Málið er í rannsókn og það er ekki hægt að veita neinar upplýsingar um líðan viðkomandi,“ segir Valgeir.
Haustfundi frestað
Eins og greint var frá í gær ákvað Landsnet að fresta haustfundi sínum sem átti að halda á fimmtudag vegna slyssins. Greint var frá því að starfsmaðurinn hefði verið fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunnar á slysadeild Landspítalans.
„Hjá Landsneti starfar samheldinn hópur fólks sem lætur sig hvert annað varða. Hugur starfsfólks er nú hjá samstarfsfélaga okkar sem slasaðist í gær. Í því ljósi hefur sú ákvörðun verið tekin að fresta haustfundinum og boða til hans að nýju síðar,“ sagði í tilkynningu fyrirtækisins.