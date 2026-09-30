Trump segir í góðu lagi að Norður Kórea eigi kjarnavopn – „Kim Jong Un, hann er vinur minn“

Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir það í góðu lagi að Norður Kóreumenn búi yfir kjarnavopnum. Ástæðan sé sú að Kim Jong Un, einræðisherra, sé vinur hans.
Breska blaðið The Independent greinir frá þessu.
Eins og flestir vita hófu Bandaríkjamenn árásir á Íran í febrúar síðastliðnum að þeirra sögn til þess að stoppa kjarnorkuvopnaþróun þar í landi. Hins vegar segir Trump nú að það sé í góðu lagi að Norður Kórea eigi kjarnorkuvopn vegna þess að Kim Jong Un sé vinur sinn.
Vinir
Trump var spurður út í þetta atriði af blaðamönnum eftir fund í Hvíta húsinu með forstjórum gervigreindarfyrirtækja. Kenndi Trump Joe Biden, forvera sínum um að Norður Kóreumenn ættu kjarnavopn. Norður Kóreumenn þróuðu sína fyrstu kjarnorkusprengju árið 2006, í forsetatíð George W. Bush en þá var Biden aðeins öldungadeildarþingmaður fyrir Delaware fylki.
Sagði Trump að hann væri eina manneskjan í heiminum sem Kim Jon Un líkaði við.
„Vegna þess að þið höfðuð annan forseta,“ sagði Trump. „Þeir hefðu getað stöðvað hann. Hann er vinur minn. Kim Jong Un er vinur minn. Honum líkar vel við Trump. Honum líkar ekki við marga aðra. Ég er nánast eina manneskjan í öllum heiminum sem honum líkar við, og mér líkar við hann. Á meðan ég er hérna verður allt í lagi með hann. Veistu af hverju? Af því að hann ber virðingu fyrir mér og líkar vel við mig.“
Taka þátt í hernaði Rússa
Ekki þarf að velkjast í vafa um það að Norður Kóreumenn og Kim Jong Un eru óvinveitt vesturlöndum en vinveitt einræðisríkjum í austri á borð við Rússlandi og Kína. Norður Kóreumenn hafa sent þúsundir hermanna til þess að taka þátt í hernaði Rússlands í Úkraínu.
Talið er að Norður Kóreumenn eigi í kringum 100 kjarnorkusprengjur en nákvæmur fjöldi liggur ekki fyrir. Viðskiptaþvinganir voru lagðar á landið þegar fyrsta sprengjan var prófuð árið 2006, en þá var Kim Jong Il, faðir Kimg Jong Un, leiðtogi landsins.