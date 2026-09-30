Tilkynnt um „afbrigðilega hegðun“ manns í indíánabúningi

Lögreglu barst heldur óvenjuleg tilkynning úr Breiðholti á kvöld- og næturvaktinni þegar vegfarandi vakti athygli fyrir „afbrigðilega hegðun“ eins og það er orðað.
Þegar lögregla kannaði málið kom í ljós að einstaklingurinn var einfaldlega í sveppaleit – og var við þá iðju íklæddur indíánabúningi.
Ýmis önnur verkefni komu á borð lögreglu. Tilkynnt var um hópasöfnun ungmenna við verslunarkjarna í hverfi 109 og um grunsamlegar mannaferðir í hverfi 112. Þegar lögregla kannaði síðarnefnda málið var hins vegar ekkert óeðlilegt að sjá.
Þá var lögreglu tilkynnt um aðfinnsluverða hegðun einstaklinga á veitingastað í Kópavogi. Þeim var vísað af staðnum.
Minniháttar umferðaróhapp varð einnig í hverfi 112. Ökumenn leystu málið sín á milli og fylltu út tjónaskýrslu
Lögreglumenn sinntu auk þess ýmsum umferðarmálum á vaktinni.
Fimm einstaklingar gistu fangageymslur lögreglu þegar dagbókin var tekin saman.