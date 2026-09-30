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Tilkynnt um „afbrigðilega hegðun“ manns í indíánabúningi

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 30. september 2026 07:24

Lögreglu barst heldur óvenjuleg tilkynning úr Breiðholti á kvöld- og næturvaktinni þegar vegfarandi vakti athygli fyrir „afbrigðilega hegðun“ eins og það er orðað.

Þegar lögregla kannaði málið kom í ljós að einstaklingurinn var einfaldlega í sveppaleit – og var við þá iðju íklæddur indíánabúningi.

Ýmis önnur verkefni komu á borð lögreglu. Tilkynnt var um hópasöfnun ungmenna við verslunarkjarna í hverfi 109 og um grunsamlegar mannaferðir í hverfi 112. Þegar lögregla kannaði síðarnefnda málið var hins vegar ekkert óeðlilegt að sjá.

Þá var lögreglu tilkynnt um aðfinnsluverða hegðun einstaklinga á veitingastað í Kópavogi. Þeim var vísað af staðnum.

Minniháttar umferðaróhapp varð einnig í hverfi 112. Ökumenn leystu málið sín á milli og fylltu út tjónaskýrslu

Lögreglumenn sinntu auk þess ýmsum umferðarmálum á vaktinni.

Fimm einstaklingar gistu fangageymslur lögreglu þegar dagbókin var tekin saman.


 

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