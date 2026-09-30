Þessir ökumenn fara sérstaklega í taugarnar á Jóni Gnarr – Vill að lögregla taki á málinu

Jón Gnarr, þingmaður og fyrrverandi borgarstjóri, telur að slæmir aksturshættir eigi mun stærri þátt í umferðarþunga á höfuðborgarsvæðinu en almennt sé gert ráð fyrir.
Sérstaklega beinir hann spjótum sínum að ökumönnum sem halda sig á vinstri akrein þótt þeir séu ekki að taka fram úr. Jón fjallar um umferðarmál í pistli sínum í Morgunblaðinu í dag.
Hann viðurkennir að fjöldi bíla og skipulag höfuðborgarsvæðisins vegi þungt þegar kemur að umferðarvandanum og segir skynsamlegt að skipuleggja þéttbýli þannig að fólk sé ekki tilneytt til að eiga bíl. Hann telur þó annan þátt gjarnan gleymast.
„Ég held að það sé alveg stórlega vanmetið hvað illa menntaðir bílstjórar eiga stóran þátt í því að búa til þennan vanda,“ segir Jón.
Hann kallar ökumenn sem aka á hámarkshraða, eða jafnvel undir honum, á vinstri akrein „vinstrimenn“ og segir slíkan akstur sérstaklega áberandi á Miklubraut, Sæbraut, Kringlumýrarbraut og Reykjanesbraut.
Jón, sem meðal annars hefur starfað sem leigubílstjóri og vörubílstjóri og er með meirapróf og mótorhjólapróf, segir vinstri akrein fyrst og fremst eiga að vera notaða til framúraksturs eða þegar ökumenn þurfa að beygja til vinstri.
Hann notar litríka samlíkingu til að lýsa áhrifunum sem hann telur þessa ökumenn hafa á umferðina.
„Þessi tegund af vinstrimönnum er eins og blóðtappar í æðakerfi höfuðborgarsvæðisins.“
Jón vill að lögreglan taki sérstaklega á þessum akstursháttum og segist hafa kallað eftir átaki þar sem ökumenn sem tefji umferð á vinstri akrein verði stöðvaðir og jafnvel sektaðir.
„En fyrst og fremst tefja þá og reyna að gera það með eins miklum seinagangi og hægt er,“ segir Jón og bætir við að hann telji að ef tækist að breyta þessum akstursháttum myndi umferðin á höfuðborgarsvæðinu „sjálfkrafa snarbatna“.