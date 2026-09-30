Stórtækur bruggari mætti ekki fyrir dóm

Maður hefur verið sakfelldur í Héraðsdómi Suðurlands fyrir brot á áfengislögum eftir að mikið magn áfengis, sem hann hafði bruggað sjálfur, fannst á og við heimili hans. Maðurinn kaus að taka ekki til varna og mætti ekki fyrir dóminn.
Töluvert er síðan dómar fyrir ólöglegt brugg hafa ratað í fréttir íslenskra fjölmiðla en nýjustu fréttir sem finnast við fljótlega leit eru frá 2012-2013.
Maðurinn var ákærður fyrir brot á áfengislögum með því að hafa í ágúst 2024, innandyra í íbúðarhúsnæði og í skúr á lóð á þáverandi dvalarstað hans, án tilskilins, leyfis haft í vörslum sínum samtals 148 lítra af áfengi ( með styrk etanóls á bilinu 14-39 prósent) í samtals 12 plast- og glerílátum, sem lögregla fann við leit og haldlagði, og í einhvern tíma fram til þess dags staðið að framleiðslu áfengisins.
Mætti ekki
Maðurinn sótti ekki þing við þingfestingu málsins og hafði ekki boðað forföll en hafði verið birt ákæra og fyrirkall.
Á grundvelli þess að hann mætti ekki og rannsóknargagna málsins var maðurinn sakfelldur.
Samkvæmt framlögðu sakavottorði kom sakaferill hans ekki til skoðunar í málinu.
Við hæfi þótti að dæma manninn til greiðslu 838.648 króna sektar í ríkissjóð. Greiði hann ekki sektina innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dómsins, sem kveðinn var upp 28. september en birtur fyrr í dag, þarf maðurinn að sæta fangelsisvist í 36 daga.
Sömuleiðis var allt áfengið gert upptækt.