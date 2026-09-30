Stjórn RÚV vill halda áfram að sniðganga Eurovision - „Það er gaman að segja frá því“ 

Meirihluti stjórnar RÚV hefur beint því til útvarpsstjóra að hann tilkynni Samtökum evrópskra útvarpsstöðva (EBU) að Ríkisútvarpið taki ekki þátt í Eurovision árið 2027 nema Ísrael verði meinuð þátttaka. Frá þessu greinir Diljá Ámundadóttir Zoëga, sem situr í stjórn RÚV, á Facebook þar sem hún deilir bókun af fundi stjórnar:
„Í dag eru 60 ár síðan RÚV hóf sjónvarpsútsendingar og ef mér reiknast rétt til sat ég minn 60. fund sem stjórnarmaður hjá RÚV núna seinni partinn. Það er gaman að segja frá því að á fundinum áðan lögðum við 6 af 9 stjórnarmönnum fram eftirfarandi bókun þar sem meðal annars kemur fram:
„... beina undirritaðir stjórnarmenn því til útvarpsstjóra að hann tilkynni EBU að Ríkisútvarpið taki ekki þátt í Eurovision árið 2027 nema Ísrael verði meinuð þátttaka í keppninni. Fyrri áskorun til EBU um að Ísrael verði vísað úr keppninni er ítrekuð og þess óskað að útvarpsstjóri komi þeirri ítrekun á framfæri.“
Áður hafði stjórn RÚV, í nóvember sl., samþykkt ályktun um að beina því til EBU að vísa Ísrael úr keppni. Formaður stjórnarinnar, Stefán Jón Hafstein, segir í samtali við fréttastofu RÚV að EBU hafi enn ekki tekið efnislega afstöðu til ályktunarinnar frá því í nóvember og því sé um óbreytt ástand að ræða.
Keppnin verður haldin í borginni Burgas í Búlgaríu dagana 12. til 14. maí.