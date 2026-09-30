Rótin á að fá allan samning Sjúkratrygginga við SÁÁ

Sjúkratryggingar Íslands þurfa að veita Rótinni aðgang að samningi sínum við SÁÁ í heild sinni, þetta er niðurstaða úrskurðarnefndar um upplýsingamál. Slegið er á puttana á Sjúkratryggingum í niðurstöðunni en þar segir að stofnunin hafi ekki afgreitt beiðni Rótarinnar innan sjö daga frá móttöku. „Sjúkratryggingum Íslands er bent á að gæta framvegis að þessu atriði,“ segir í niðurstöðunni.
Rótin krafðist þess að fá aðgang að samningi Sjúkratrygginga við SÁÁ sem undirritaður var í desember í fyrra. Samtökin fengu samninginn afhentan en þá var búið að afmá ýmsar upplýsingar, þar á meðal um hámarksgreiðslur, einingarverð, rekstrarkostnað og hámarksþóknun vegna tiltekinna þjónustuþátta og áætlað árlegt þjónustumagn.
Rótin leitaði til úrskurðarnefndar um upplýsingamál og tóku þá Sjúkratryggingar til varna og vildu meina að þær upplýsingar sem voru afmáðar gætu haft „skaðleg áhrif á samkeppni“ og að þær væru „efnahagslega mikilvægir hagsmunir ríkisins“ þar sem viðsemjendur Sjúkratrygginga gætu þá borið sig saman við aðra án þess að „líta til sveiganleika eða mótvægisaðgerða“ sem kunni að leiða til aukinna útgjalda hins opinbera.
Úrskurðarnefndin komst að þeirri niðurstöðu að afmáðu upplýsingarnar falli ekki undir neinar þær undanþágureglur frá upplýsingarétti almennings sem kveðið er á um í upplýsingalögum og þurfa því Sjúkratryggingar að afhenda samninginn í heild með afmáðu upplýsingunum.
Fram kemur í tilkynningu frá Rótinni að það sé mat samtakanna að úrskurðurinn hafi víðtækari þýðingu en þennan eina samning.
„Þegar opinberir aðilar kaupa heilbrigðis- og velferðarþjónustu af sjálfstæðum þjónustuaðilum má það ekki leiða til þess að gagnsæi um ráðstöfun almannafjár sé fórnað,“ segir í tilkynningunni. Þeir sem geri samninga við stjórnvöld þurfi að sæta því að almenningur sjái þá samninga.
„Úrskurðurinn undirstrikar að upplýsingar um ráðstöfun opinbers fjár vega þungt við hagsmunamat samkvæmt upplýsingalögum og að almennar vísanir til viðskipta- eða samkeppnishagsmuna duga ekki einar og sér til að réttlæta leynd. Stjórnvöld þurfa að sýna með sértækum hætti fram á hvaða upplýsingar njóti verndar, hvaða tjóni birting þeirra geti valdið og hvers vegna þeir hagsmunir eigi að vega þyngra en upplýsingaréttur almennings.“
Úrskurðinn og fleiri gögn um málið má finna á vef Rótarinnar.