Ragnar Þór rýfur þögnina: „Ég las annað út úr þessum skilaboðum en einhverjar hótanir“

Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur rofið þögnina um brotthvarf Guðmundar Inga Kristinsson úr ráðherrastóli í janúar. Guðmundur Ingi birti nýverið skilaboð frá aðstoðarmanni sínum, Guðbjörgu Ingunni Magnúsdóttur, sem er eiginkona Ragnars Þórs, sem margir hafa túlkað sem hótun um að farið verði í stríð við Guðmund nema hann hætti sem ráðherra. Fjölmiðlar hafa reynt síðustu daga að ná í Ingu Sæland, formann Flokks fólksins, og Ragnar Þór.
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Ragnar Þór er ekki sammála þeirri túlkun að Guðmundi hafi verið hótað:
„Ég las annað út úr þessum skilaboðum en einhverjar hótanir. Ég las stöðuna sem upp var komin varðandi breytingar og að valkostir væru í stöðunni um að annaðhvort stíga til hliðar og einbeita sér að sínum bata eða að berjast fyrir sínu starfi,“ segir hann í samtali við Mbl.
„Ef fólk les öll skilaboðin þá sést hversu djúpt samband þeirra var og hversu mikil væntumþykja var þar á milli. Þau unnu náið saman í níu mánuði og hún var í vinnunni frá morgni til kvölds. Ég reikna því með að samskipti þeirra hafi verið frjálslegri en mín og þín.“
Skilaboðin hafi ekki komið innan úr flokknum og hann sjálfur hafi ekki verið að falast eftir ráðherrastól.
„Ég hafði enga vitneskju um skilaboðin. Það var algjörlega þeirra á milli. Það er sömuleiðis margt í mínu starfi sem ég held algjörum trúnaði um. Við höfum alltaf virt það hvort við annað,“ segir hann.
„Það er auðvitað ekki gott að horfa upp á þetta. Þetta er leiðinlegt allt saman. Við Guðmundur höfum þekkst í á annan áratug. Okkur hefur alltaf verið vel til vina og ég studdi hann heilshugar þegar hann tók við embætti á sínum tíma. Auðvitað snertir þetta okkur því þetta stendur okkur nær. En svona er pólitíkin.“