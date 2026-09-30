Ragnar Freyr hjólar í forstjóra Landspítalans - „Það er auðvitað lygileg fullyrðing“

Ragnar Freyr Ingvarsson læknir gagnrýnir harðlega þau orð Runólfs Pálssonar forstjóra Landspítalans að læknisþjónusta sem sé veitt af félagasamtökum sé barn síns tíma. Tilefni ummæla Runólfs eru þær miklu deilur og erfiðu aðstæður sem hafa verið innan SÁÁ, með þeim afleiðingum að meðferðarstarfið er í hálfgerðum lamasessi. Ragnar Freyr segir að ekki megi gleyma öllu því góða sem SÁÁ og önnur félagasamtök, sem hafa sinnt heilbrigðisþjónustu, hafi gert fyrir samfélagið.
Eins og fjallað hefur verið mikið um í fréttum undanfarið hafa miklar deilur verið milli heilbrigðisstarfsfólks, sem starfaði hjá SÁÁ, og stjórnar samtakanna. Hefur starfsfólkið sakað stjórnina um afskipti af faglegu meðferðarstarfi og vegna deilnanna hefur fjöldi starfsmanna SÁÁ ýmist sagt upp eða farið í veikindaleyfi. Meðal annars sögðu forstjórinn og framkvæmdastjóri lækninga á sjúkrahúsinu Vogi upp. Nýr framkvæmdastjóri lækninga, Jón Áki Jensson, var ráðinn á Vog en hann hefur nú sagt upp og vísaði meðal annars til þess mikla mönnunarvanda sem væri við að etja á Vogi, sem felst ekki síst í skorti á læknum. Aðeins um fjórðungur af öllum sjúkrarýmum á Vogi er nú nýttur vegna skorts á læknum og öðru starfsfólki.
Barn síns tíma
Runólfur Pálsson forstjóri Landspítalans og María Heimisdóttir landlæknir ræddu málefni SÁÁ og stöðuna á Vogi í Kastljósi á RÚV í gærkvöldi.
Runólfur sagðist telja læknisþjónustu af hálfu félagasamtaka eins og SÁÁ vera barn síns tíma. Hann sagði að allt stefndi í að Landspítalinn myndi hlaupa undir bagga með SÁÁ á Vogi, tímabundið. Það flækti hins vegar málin að læknar á Landspítalanum væru nú þegar störfum hlaðnir og að læknar sem leitað hefði verið til og beðnir um að koma til starfa á Vogi bæru takmarkað traust til SÁÁ. Mögulega yrði leitað til utanaðkomandi lækna sem bæru traust til Landspítalans.
Félög
Ragnar Freyr Ingvarsson er einn þekktasti læknir landsins en hann var nýlega nokkuð í fréttum vegna deilna sinna við stjórnendur Landspítalans í kjölfar þess að honum var sagt upp störfum á spítalanum, en hann hafði starfað þar í hlutastarfi.
Sjá einnig: Segir stjórnendur Landspítalans segja ósatt - „Undan þeim svíður.“
Ragnar Freyr andmælir því eindregið, á Facebook, að heilbrigðisþjónusta á vegum félagasamtaka sé barn síns tíma:
„Það er auðvitað lygileg fullyrðing að halda því fram að það að félagasamtök reki heilbrigðisþjónustu sé barn síns tíma. Þó að SÁÁ sé í grafalvarlegum stórsjó má ekki gleyma því ótrúlega starfi sem hefur verið byggt upp á liðnum áratugum - þeim þúsundum sem samtökin hafa komið til hjálpar og bjargar. Fólki sem hafði verið úthýst af kerfinu!“
Taka ber fram í þessu samhengi að í þættinum sagði Runólfur að það færi ekkert á milli mála að SÁÁ hefði lyft grettistaki með því að hefja starfsemi á Vogi á sínum tíma.
Ragnar Freyr minnir á að fleiri félagasamtök en SÁÁ hafi sinnt heilbrigðisþjónustu á Íslandi og nefnir þar sem dæmi Hrafnistu, DAS, Ljósið, Hjartavernd, Krabbameinsfélagið, Geðhjálp, Samhjálp, Píeta, Hugarafl, Parkinsonsamtökin og Rauða Krossinn.
Ragnar Freyr spyr áleitinnar spurningar að lokum:
„Hvar væri íslenska heilbrigðiskerfið án þessara eldhuga?“