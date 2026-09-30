Páll segir áformin í Hafnarfirði vafasöm: „Hverfi sem kalla mætti gettó“

Páll Jakob Líndal umhverfissálfræðingur hefur verulegar efasemdir um áform Hafnarfjarðarbæjar um uppbyggingu 260 íbúða fyrir fólk sem dvelur tímabundið hér á landi vegna vinnu. Hann segir hættu á að með þessu verði til samfélag sem standi utan við nærsamfélagið.
„Þetta er ekki fyrsti kostur að mínu mati og getur verið vafasamt að gera þetta með þessum hætti, einfaldlega vegna þess að verið er að búa til ákveðið samfélag þarna. Almennt sagt er það ekki sérstaklega góð hugmynd að setja fólk svona saman í hverfi sem kalla mætti gettó,“ segir Páll Jakob í samtali við Morgunblaðið í dag.
Um er að ræða fyrirhugaða uppbyggingu 130 húseininga með samtals 260 íbúðum á um tíu hektara svæði við Krýsuvíkurveg og Hvaleyrarvatnsveg, skammt frá Völlunum. Íbúðirnar eru ætlaðar fólki sem kemur hingað til lands í tímabundna og verkefnatengda vinnu.
Eins og DV hefur fjallað um hefur málið valdið töluverðri ólgu meðal íbúa á Völlunum. Fulltrúi Miðflokksins í bæjarstjórn hefur meðal annars gagnrýnt skort á samráði og varað við því að starfsmannahverfi af þessu tagi geti orðið félagslega einangrað frá nærsamfélaginu.
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Páll Jakob tekur undir áhyggjur af slíkri einangrun.
„Það er þannig að verið er að búa til einhvers konar samfélag sem er utan við samfélag allra hinna á svæðinu. Það getur skapað alls konar vesen sem við erum ekkert að sækjast eftir,“ segir hann.
Bendir hann meðal annars á reynslu Svía af hverfum þar sem stórir hópar fólks af erlendum uppruna hafi orðið félagslega einangraðir.
„Við náum ekki að búa til samfélag sem er heildstætt, heldur erum við að búa til alls konar hópa sem er alls ekki heppilegt fyrir samfélagið í heild.“
Páll Jakob segist því ekki mæla með fyrirkomulaginu sem fyrirhugað er í Hafnarfirði.
„Mér finnst ekki góð hugmynd að taka fólk og reyna að flokka það niður með þessum hætti. Þetta er mjög flókið viðfangsefni,“ segir hann við Morgunblaðið þar sem nánar er fjallað um málið.