Ógn í háloftunum - Annar flugmaðurinn reyndi að steypa farþegaþotu en hinn náði að yfirbuga hann

Mikil ógn skapaðist þegar annar flugmaður reyndi að steypa farþegaþotu á leið til Ísrael með 150 farþegum innanborðs. Hinn flugmaðurinn náði að yfirbuga samstarfsmann sinn og tókst að lenda vélinni heilli.
Fréttastofan Reuters og fleiri greina frá þessu.
Boeing 737 flugvél Fly Dubai sem var á leið frá Dúbaí í Sameinuðu arabísku furstadæmunum til Tel Aviv í Ísrael var nauðlent á flugvelli í Tabuk í Sádi Arabíu eftir slagsmál á milli flugmanna. Annar þeirra hafði reynt að steypa vélinni með 150 farþegum frá Ísrael innanborðs en hinum tókst að yfirbuga hann.
Atvikið átti sér stað þegar vélin var komin yfir Jórdaníu en þá tók flugturn eftir því að eitthvað væri alvarlega að í fluginu. Flugvélin rykktist til og frá og lækkaði og hækkaði flugið verulega, eins og einhver væri að eiga við það á ólöglegan hátt. Hrapaði hún um rúmlega 4 þúsund metra á aðeins 30 sekúndum og svo kom neyðarkall frá henni.
Sameinuðu arabísku furstadæmin eru vinsæll ferðamannastaður fyrir Ísraela eftir að ríkistjórnir landanna náðu að koma á venjulegum samskiptum. Ísrael og Sádi Arabía hafa hins vegar ekki gert það og því voru mikil samskiptavandamál á milli ísraelskra flugyfirvalda og flugvallarins í Tabuk þar sem vélin lenti, en hann er í norðvestanverðri Sádi Arabíu.
Haft er eftir konu sem var farþegi í vélinni að það hefðu heyrst öskur. Að maður með hníf hefði keyrt annan í gólfið og það væri blóð úti um allt.