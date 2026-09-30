Farþegi frá Grænlandi ákærður – Með danskar krónur í farangrinum

Rúmlega tvítugur maður frá Marokkó hefur verið ákærður fyrir peningaþvætti. Honum er gefið að sök að hafa þriðjudaginn 5. ágúst 2025 haft í fórum sínum yfir 600 þúsund danskar krónur, en það er andvirði um 11 milljóna íslenskra króna. Peningana geymdi hann í farangurstösku sinni og veski sínu.
Hann var handtekinn í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli við komu frá Nuuk, Grænlandi, en hann hugðist fljúga áfram til Kaupmannahafnar.
Í ákæru er maðurinn sagður hafa móttekið féð á tímabilinu 19. júlí til 5. ágúst 2025 frá óþekktum aðila eða aðilum á Grænlandi. Segir í ákæru að honum hafi ekki getað dulist að féð var afrakstur af refsiverðum brotum.
„Með háttsemi sinni móttók ákærði ávinning af refsiverðum brotum, geymdi ávinninginn, flutti til Íslands og leyndi ávinningnum og upplýsingum um uppruna, eðli, staðsetningu og ráðstöfun hans,“ segir í ákærunni.
Ekki hefur tekist að birta ákærða ákæruna og er hún því birt í Lögbirtingablaðinu.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness 2. nóvember næstkomandi. Mæti ákærði ekki fyrir dóm verður kveðinn upp dómur yfir honum að honum fjarstöddum.