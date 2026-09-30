Fær skilorð fyrir að verða ökumanni mótorhjóls að bana í Mýrdalshreppi

Maður hefur verið sakfelldur í Héraðsdómi Suðurlands fyrir hegningar- og umferðarlagabrot með því að aka í veg fyrir mótorhjól með þeim afleiðingum að ökumaður hjólsins lést. Hlaut maðurinn skilorðsbundinn dóm en atvikið átti sér stað í júní síðastliðnum við vegamót að Kerlingardalsvegi í Mýrdalshreppi. Svefnleysi skerti verulega færni mannsins til að stjórna bílnum með öruggum hætti.
Atvikið varð um klukkan 16 en bíllinn sem maðurinn ók og mótorhjólið komu úr gagnstæðum áttum. Það átti sér stað við vegamót Kerlingardalsvegar og þjóðvegar 1 sem eru um 5 kílómetra austan við Vík í Mýrdal.
Veg fyrir
Maðurinn var ákærður yrir hegningar- og umferðarlagabrot með því að hafa ekið bifreiðinni austur Suðurlandsveg, við vegamótin að Kerlingardalsvegi í Mýrdalshreppi, tekið þar vinstri beygju þegar hann hugðist aka inn á Kerlingardalsveg, án
nægjanlegrar aðgæslu og varúðar og ekki fær um að stjórna bifreiðinni örugglega vegna svefnleysis, í veg fyrir mótorhjólið, sem ekið var úr gagnstæðri aksturstefnu.
Samkvæmt ákærunni voru afleiðingarnar þær að bifhjólið skall framan á bifreiðinni og ökumaður bifhjólsins kastaðist af bifhjólinu, út fyrir veginn norðaustan við vegamótin. Ökumaður mótorhjólsins hafi látist nær samstundis á vettvangi af völdum alvarlegs brots í gegnum brjósthrygg og í sama mund slits á ósæðinni með kjölfarandi stórblæðingu inn í miðmætið og brjóstholið.
Aðstandandi hins látna krafði manninn um 41.490.334 króna auk vaxta en inni í þeirri upphæð voru meðal annars miskabætur og 2 milljónir króna í útfararkostnað.
Játaði
Tveir aðrir aðstandendur kröfðust hvor um sig þriggja milljóna króna í miskabætur auk vaxta.
Maðurinn játaði skýlaust og samþykkti bótaskyldu en andmælti upphæðunum og sagði þær of háar. Ákveðið var að vísa þessari hlið málsins til meðferðar í sérstöku einkamáli og samþykkti ákæruvaldið það.
Í ljósi játningar mannsins var hann sakfelldur.
Í dómnum segir að miðað við játninguna og málsatvik þyki við hæfi að dæma manninn í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi. Refsingin fellur síðan niður að tveimur árum liðnum haldi maðurinn skilorð. Maðurinn var sömuleiðis sviptur ökurétti í sex mánuði og dæmdur til að greiða samtals um 3,5 milljónir króna í sakarkostnað og í málsvarnarlaun til verjanda síns.