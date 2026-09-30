ESA stefnir Íslandi vegna bókunar 35

Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur ákveðið að höfða mál gegn íslenska ríkinu fyrir EFTA dómstólnum vegna meintra samningsbrota íslenska ríkisins á innleiðingu á bókun 35.
Í ákvörðuninni sem kom út í morgun segir að það sé mat ESA að íslensk lög tryggi ekki með fullnægjandi hætti að EES-reglur sem innleiddar hafa verið hér á landi haldi gildi sínu þegar þær rekast á aðrar reglur íslensks réttar.
Í tilkynningu frá ESA segir að bókun 35 snúist um að Ísland, Liechtenstein og Noregur þurfi að tryggja að innlend lög sem innleiða skuldbindingar samkvæmt EES samningnum njóti forgangs ef þau stangast á við aðrar innlendar reglur.
„Að mati ESA hefur íslenska ríkið ekki innleitt skuldbindingar samkvæmt Bókun 35 með fullnægjandi hætti og þannig ekki tryggt að einstaklingar og fyrirtæki geti notið til fulls réttinda sem þeim eru tryggð samkvæmt EES samningnum.“
Málið hafi fyrst komið upp árið 2012 og hafa tvær ríkisstjórnir síðan þá ætlað að innleiða bókun 35. Stefnir núverandi ríkisstjórn á að gera það nú í vetur.