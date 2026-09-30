Einum hættulegasta rússíbana heims lokað – Olli heilaskemmdum og dauðsföllum

Forsvarsmenn skemmtigarðsins Six Flags Magic Mountain í Kaliforníu hafa lokað rússíbana sem er talinn einn hættulegasti í heimi þrátt fyrir að þar hafi ekki orðið eiginlegt slys. Talið er að hann hafi valdið heilaskemmdum á um 100 manns og að minnsta kosti tveimur dauðsföllum.
Sjónvarpsstöðin CNN greinir frá þessu.
Skemmtigarðurinn Six Flags Magic Mountain hefur lokað rússíbananum X2 sem hefur verið starfræktur í áratugi. Ástæðan er umfjöllun um öryggi hans og fjölmörg mál þar sem gestir hafa fengið heilaskemmdir. Tveir gestir létust eftir að hafa farið í rússíbanann.
Eins og kemur fram í umfjöllun CNN þá hafa ótal gestir þurft að leita á spítala eftir að hafa farið í rússíbanann og hafa margir þeirra orðið fyrir heilaskemmdum. Meðal annars tvær konur með aðeins sex daga millibili í júlí síðastliðnum.
Þá hafa að minnsta kosti tvö dauðsföll verið rakin til rússíbanans, meðal annars dauði hins 22 ára Christopher Hawley árið 2022. En hann hlaut alvarlegar heilaskemmdir eftir að hafa farið í rússíbanann.
Lést úr heilaskemmdum
Fjölskylda Hawley fékk bætur eftir samkomulag við skemmtigarðinn í ágúst og fagnar því að rússíbananum hafi verið lokað.
„Það er léttir að heyra að Six Flags sé loksins að loka X2, en það breytir ekki þeirri staðreynd að Christopher Hawley lést í hættulegum rússíbana sem fékk að vera í gangi í næstum tvo áratugi,“ segir í tilkynningu fjölskyldunnar.
Brian Oerding, forstjóri skemmtigarðsins, segir í tilkynningu að það hafi verið rétt að loka rússíbananum þó að hann hafi ítrekað staðist öryggisprófanir.
„Öryggi í tækjunumm er hornsteinn starfsemi okkar og við tökum það alvarlega þegar traust gesta er undir,“ segir hann.