Daði Már ósáttur við fyrirsögn Vísis – Segist ekki stýra því hvernig fjölmiðlar setja fram orð hans

Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra hefur fengið nokkrar gagnrýni í umræðu dagsins vegna viðtals síns við Vísi sem birt var eldsnemma í morgun.
Daði sagði þar að það sé sársaukafullt að ná aga í ríkisfjármálum en Ísland geti þolað þann sársauka því heimilin standi mjög vel. Fullyrðingum um að heimilin standi verr nú en fyrir tveimur árum vísar hann á bug.
Daði er ósáttur við fyrirsagnarval Vísis á viðtalinu og segir í færslu á Facebook:
„Ég stýri því víst ekki hvernig fjölmiðlar velja að setja fram orð mín. Mér finnst fyrirsögn Vísis í morgun ekki lýsa viðtalinu við mig vel.
Það sem ég sagði í reynd var að heimilin standa almennt mjög vel. Hér er kaupmáttur mikill, lífeyriskerfið fullfjármagnað, skuldir hóflegar og jöfnuður mikill. Við erum hins vegar enn að fást við þráláta verðbólgu og lausnin þar verður alltaf til skamms tíma sársaukafull, hvort sem það er í formi hóflegra kjarasamninga eða niðurskurðar hjá ríkinu. Ábatinn til lengri tíma af lægri verðbólgu er ótvíræður Ef til er ríki í heiminum sem ætti að geta þolað skammtíma sársauka fyrir langtíma ábata þá er það Ísland.
Á öðrum stað nefndi ég að ef þú eyðir peningum sem ekki eru til þá endar það sem krafa á framtíðina. Þú ert að senda börnunum reikninginn. Það gengur ekki sem efnahagsstefna.
Þrátt fyrir framsetninguna í fyrirsögn þá er ég heilt yfir sáttur við viðtalið. Hægt er að horfa á það hér.“
Kolbeinn Tumi svarar Daða
Kolbeinn Tumi Daðason, fréttastjóri Sýnar, svarar þessum skrifum ráðherra. Segir Kolbeinn að fyrirsagnir séu stuttar og geti ekki útskýrt allt efnið. Fyrirsagnir eigi hins vegar ekki að vera villandi og því fari fjarri að þessi fyrirsögn sé það. Hann hrósar hins vegar Daða fyrir að svara í símann og mæta í viðtöl, ólíkt mörgum öðrum ráðamönnum sem í auknum mæli svari ekki fjölmiðlum en birti þess í stað yfrlýsingar á Facebook-síðum sínum.
Kolbeinn segir ennfremur:
„Í færslu sinni á Facebook vegna viðtalsins í dag skrifar hann: „Ég stýri því víst ekki hvernig fjölmiðlar velja að setja fram orð mín“. Ég held að þetta sé mjög gott. Fjölmiðill sem lætur viðmælendur sína stýra fyrirsögnum og framsetningu er kominn á hættulegan stað. Hlutverk fjölmiðils er ekki að þóknast þeim sem hann tekur viðtöl við heldur að segja frá því sem þar kemur fram, á skýran og sanngjarnan hátt. Það er forsenda þess að fjölmiðill haldi trúverðugleika sínum.“