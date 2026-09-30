Breiðhyltingum blöskrar ruslið í Iðufelli – „Það er skömm að þessu“

Íbúum í Breiðholtshverfinu í Reykjavík blöskrar ruslið og bílflökin sem hafa safnast upp við Iðufelli 14. Heilbrigðiseftirlitið hyggst hafa samband við eigendur en skýrt er að meðhöndlun úrgangs er á ábyrgð eigenda.
Íbúi í Breiðholti birti myndir af úrgangi við Iðufell 14 sem eru vægast sagt skrautlegar. Þar má meðal annars sjá númeralaus bílflök, sum með brotnar rúður og hurðir opnar út á gátt, eða að búið er að fjarlægja úr þeim vélina.
Einnig rúmdýnu, skrifborðsstól, borð, frystikistu, uppþvottavél, hjólbarða, reiðhjól, sófa, borð og margt margt fleira. Glerbrot eru á víð og dreif og búið að teikna á bílana.
Íbúum ekki skemmt
Eins og gefur að skilja er íbúum ekki skemmt yfir þessu. Er nefnt að skóli sé í nágrenninu og að krakkar hafi sést fara þangað til þess að brjóta bílrúður og leika sér í ruslinu. Fyrir utan sjónmengunina sem af þessu hlýst þá skapist þarna einnig beinlínis hætta.
„Hreinsunardeild Reykjavíkurborgar þarf að fara að vinna sína vinnu!“ segir einn maður og bendir á að ef einkalóð er í svo slæmu ástandi að hún valdi lýtum á umhverfinu, óþef eða ónæði geti Heilbrigðiseftirlitið gert kröfu um úrbætur.
„Það er skömm að þessu. Þetta er svona á fleiri stöðum í Breiðholti,“ segir annar. „Þetta er skelfileg þróun þegar maður finnur ekki stæði og lítur í kringum sig og maður upplifir sig eins og maður sé staddur á líknarstöð fyrir gamlar bíldruslur.“
„Ef fólk kemst upp með að geyma ruslið sitt ókeypis eða óáreitt einhvers staðar þá mun það safnast upp. Mikilvægt að láta fjarlægja svona strax,“ segir sá þriðji.
Ástandið versnað hratt
Guðjón Ingi Eggertsson, deildarstjóri umhverfiseftirlits hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, staðfestir að ábendingar um þetta mál hafi borist.
„Það virðist sem ástandið hafa farið til hins verra á skömmum tíma,“ segir hann.
Samkvæmt reglugerð um meðhöndlun úrgangs sé það skýrt að það sé á ábyrgð umráðamanna lóða að halda þeim hreinum og snyrtilegum. Heilbrigðisnefnd hafi eftirlit með almennum þrifnaði og hreinlæti utanhúss og geti hlutast til í svona tilvikum.
„Heilbrigðisfulltrúi mun setja sig í samband við húseiganda til að fara yfir stöðuna og fá viðbrögð eða áætlun um hvernig lóðarhafi hyggst bregðast við,“ segir Guðjón.
Mega fjarlægja bíla
Bendir hann á að þarna séu meðal annars skemmdir númeralausir bílar sem Heilbrigðiseftirlitið hafi heimildir til að láta fjarlægja. Alla jafna sé þeirri heimild veitt á bíla á borgarlandi en ekki innan lóða. Þó geti heilbrigðiseftirlitið haft afskipti af bílum innan lóðar ef bílarnir eru metnir hættulegir til dæmi með brotnar rúður, eða mengandi svo sem ef það lekur af þeim eldsneyti.
„Í þessu tilviki var settur viðvörunarmiði á tvo slíka bíla á þessari lóð í gær og eigendum gefinn stuttur frestur til að fjarlægja þá,“ segir Guðjón. „Fleiri númerslausir bílar eru á lóðinni en meðan ekki stafar af þeim hætta er litið svo á að þeir falli undi ábyrgð lóðarhafa um að halda við sinni lóð.“