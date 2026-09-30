Áströlsk skákstjarna handtekin á Íslandi eftir falska ábendingu eltihrellis

Ástralska skákkonan Hannah Sayce var handtekin þegar hún kom til Íslands til að taka þátt í Reykjavíkurskákmótinu í mars síðastliðnum. Þetta gerðist eftir að grunaður eltihrellir hennar sendi íslenskum yfirvöldum falska ábendingu um að hún væri að smygla fíkniefnum.
ChessBase greinir frá þessu í ítarlegri umfjöllun um mál Sayce sem hefur á undanförnum árum byggt upp stóran fylgjendahóp á Twitch með beinum útsendingum frá skákum sínum.
Samkvæmt umfjölluninni hafði maðurinn áður beitt sömu aðferð þegar Sayce ferðaðist til Katar. Þar var hún einnig handtekin og haldið tímabundið í fangelsi eftir að yfirvöld fengu ábendingu um að hún væri með fíkniefni falin í fórum sínum.
Báðar ábendingarnar reyndust rangar.
Lét nálgunarbann ekki á sig fá
Sayce er frá Melbourne í Ástralíu og byrjaði að tefla af alvöru í heimsfaraldrinum þegar hún var 19 ára. Hún tók hröðum framförum og fór úr um 1.000 stigum í um 2.300 stig í hraðskák á Chess.com.
Síðar hóf hún að taka þátt í hefðbundnum skákmótum víða um heim og streyma skákum sínum á Twitch. Þar eignaðist hún stóran fylgendahóp.
Meðal fylgjenda hennar var þó maður sem síðar er sagður hafa tekið að elta hana og áreita.
Samkvæmt ChessBase hóf Shumsheer Singh Ghumman, 47 ára kaffihúsaeigandi í Melbourne, að áreita Sayce í apríl 2024. Hann er sagður hafa safnað upplýsingum um hana og fjölskyldu hennar, aflað upplýsinga um vini hennar og hótað henni.
Þá fylgdist hann með ferðaáætlunum hennar og komst meðal annars að fyrirhuguðum ferðum hennar til Katar og Íslands.
Sayce fékk nálgunarbann gegn Ghumman í mars 2025, en samkvæmt umfjölluninni lét hann ekki þar við sitja.
Þegar Ghumman komst að því að Sayce ætlaði til Katar er hann sagður hafa haft samband við yfirvöld þar og haldið því fram að hún hygðist smygla fíkniefnum inn í landið, falin í taflmönnum. Sayce var handtekin við komuna á flugvöllinn og haldið tímabundið í fangelsi þar til málið hafði verið upplýst.
Í umfjölluninni kemur fram að sagan hafi endurtekið sig þegar Sayce hélt til Íslands í mars síðastliðnum til að taka þátt í Reykjavíkurskákmótinu. Samkvæmt ChessBase hafði Ghumman aftur samband við yfirvöld og sakaði hana um fíkniefnasmygl. Í kjölfarið var hún handtekin hér á landi.
Áður dæmdur fyrir alvarlegt brot
Samkvæmt umfjöllun ChessBase handtóku áströlsk yfirvöld Ghumman þann 1. maí síðastliðinn á kaffihúsi hans í Burnley í austurhluta Melbourne. Þegar málið kom fyrir dóm síðar í mánuðinum stóð hann frammi fyrir alls 35 ákæruliðum.
Þá kom einnig fram að hann hafði áður verið dæmdur í öðru alvarlegu máli sem varðaði konu sem hann hafði áreitt.
Ghumman hafði kveikt í heimili konunnar og var upphaflega dæmdur í níu ára fangelsi fyrir tilraun til manndráps og íkveikju. Refsingin var síðar stytt í fjögur ár eftir áfrýjun.
Dómari hafnaði beiðni Ghummans um lausn gegn tryggingu í núverandi máli og vísaði meðal annars til þess að Sayce gæti stafað hætta af honum. Málið verður tekið fyrir að nýju í október og verður hann áfram í haldi þangað til.
„Mjög ógnvekjandi reynsla“
Sayce hefur sjálf sagt að hún hafi ekki ætlað að ræða málið opinberlega og hafi orðið undrandi þegar ástralskir fjölmiðlar greindu frá því. Upplýsingarnar virðast hafa orðið opinberar í tengslum við réttarhöldin yfir Ghumman.
Hún sagði þó ákveðinn létti fylgja því að geta loksins rætt reynslu sína.
„Síðustu tvö ár hafa verið mjög erfið og það að vera ranglega svipt frelsi í Katar var, vægt til orða tekið, mjög ógnvekjandi reynsla,“ sagði Sayce.