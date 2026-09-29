Vitni hágrét í dómsal - „Það eina sem mig langar að vita er hvort þetta hafi verið sárt fyrir hann“

Aðalmeðferð í Skjólbrautarmálinu er nú hafin aftur eftir hádegishlé. Nú er komið að vitnum en skýrslugjöf ákærða, Georgios Ntentes, er lokið.
Fyrsta vitni er systir hins látna, Edilsson Martin Zingara. Hún kom að bróður sínum látnum á Skjólbraut.
Hún lýsir því að systkinin hafi verið mjög náin og samgangur milli heimila mikill. Hún kom að Skjólbraut og sá inn um gluggann að bróðir hennar lá í gólfinu. Henni tókst ekki að komast inn um dyrnar svo hún fékk nágranna til að hjálpa henni að komast inn um glugga.
Inni komst hún að því að einhver silfurlitaður hlutur var fyrir hurðinni, sem var ólæst, og kom í veg fyrir að hún opnaðist.
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Hún gekk að bróður sínum og sá strax að hann var dáinn.
Systirin brestur í grát þegar þarna er komið og segir með ekka:
„Það eina sem mig langar að vita er hvort þetta hafi verið sárt fyrir hann.“
Systirin fór að Skjólbraut eftir að hún ræddi við kærustu Edilsson en sú hafði ekki náð í hann í skilaboðum eða í síma um helgina. Edilsson og kærastan hafi átt í stormasömu sambandi, rifist mikið en síðan tekið aftur saman.
Þegar atvik máls áttu sér stað höfðu þau rifist og Edilsson var svo sár að þegar kærastan vitjaði hans á föstudeginum vildi hann ekkert við hana tala. Þetta hafi þó verið venjulegt í sambandi þeirra og að þessu sinni mátti rekja rifrildið til þess að vinkona kærustunnar var væntanleg til landsins, en Edilsson líkaði ekki við hana.
Um Georgios sagði systirin að bróðir hennar og hann hefðu stundum hist og spjallað saman. Hún hefði talið þá vini.
Eins tekur hún fram að Edilsson hafi á þessum tíma verið að ræða um að fara til Portúgal þar sem hann ætlaði að kaupa land og byggja hús.
Bróðir hennar hafi almennt verið hamingjusamur og aldrei rætt við hana um sjálfsvígshugsanir. Hún tekur fram að systkinin hafi verið náin og hann hafi treyst henni fyrir sínu tilfinningalífi.
Ákærði skuldaði honum peninga
Edilsson hafi sagt henni þarna á föstudeginum að hann væri að fara að hitta Georgios til að innheimta skuld upp á um það bil 100 þúsund krónur.
„Hann var að fara að hitta ákærða út af þessari skuld. Hann vildi fá peninginn því hann átti að borga fyrir viku síðan en gerði það ekki.“
Á þessum tíma hafi einu tekjur Edilsson verið frá Vinnumálastofnun.
Aðspurð segir systirin að Edilsson hafi aldrei sagt henni að hann væri hræddur við einhvern eða teldi sig í hættu.
Dómari tekur fram að á Skjólbraut hafi fundist kókaín og merki um að þar hafi kókaín verið þynnt. Systirin svaraði:
„Ég veit að hann notaði kókaín, en hvort hann var að selja það veit ég ekki. Ég spurði hann aldrei út í það en frétti að það hefði fundist mikið magn í húsinu.“
Síðasta skiptið sem hún heyrði frá bróður sínum var um sexleytið þann 28. nóvember.
Hún reyndi að ná sambandi við Georgios á sunnudeginum, um svona 3–4 leytið, í gegnum samfélagsmiðla. Hann svaraði seinna og spurði hvert erindi hennar hefði verið þar sem hann hefði verið sofandi þegar skilaboðin bárust.
Segir að heimilið hafi verið snyrtilegt
Sækjandi spyr hvort systirin hafi komið oft á heimili bróður síns og hún segir já. Sækjandi spyr þá hvort hún hafi séð blóðkám á veggjum og víðar. Hún kannast ekki við það. Það hafi verið snyrtilegt á heimilinu nema kannski í eldhúsinu þar sem framkvæmdir voru í gangi.
Sækjandi spyr hvort bróðir hennar hafi látið það viðgangast að hafa blóð á veggjum vikum saman. Systirin segir nei, hann hefði þrifið það.
Systirin yfirgefur dómsal hágrátandi.