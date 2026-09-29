Vísað úr landi eftir að hafa verið beitt ofbeldi af íslenskum eiginmanni sínum

Konu sem er frá einu af ríkjum Afríku hefur verið vísað úr landi en umsókn hennar um dvalarleyfi á grundvelli hjúskapar með íslenskum ríkisborgara var hafnað af Útlendingastofnun og hefur nú verið staðfest af kærunefnd útlendingamála. Konan er raunar skilin við þennan íslenska eiginmann en það breytti engu um niðurstöðu málsins að hann beitti hana margvíslegu ofbeldi á meðan sambandi þeirra stóð.
Í kæru sinni til kærunefndarinnar krafðist konan þess að sá hluti ákvörðunar Útlendingastofnunar er sneri að brottvísun og endurkomubanni til tveggja ára yrði felldur úr gildi og henni veitt heimild til dvalar, á meðan umsókn hennar um dvalarleyfi á grundvelli skorts á starfsfólki væri til meðferðar hjá Útlendingastofnun.
Konan hefur aldrei haft dvalarleyfi á Íslandi. Í júlí 2025 lagði hún fram umsókn á grundvelli hjúskapar með íslenskum ríkisborgara. Hjónabandinu lauk hins vegar með lögskilnaði í mars á þessu ári. Útlendingastofnun synjaði í kjölfarið umsókn konunnar um dvalarleyfi. Konan kærði síðan synjunina til kærunefndar útlendingamála.
Ofbeldi
Í kæru konunnar kom meðal annars fram að hún hafi kynnst fyrrverandi eiginmanni sínum í gegnum Facebook. Þau hafi byrjað ástarsamband sín á milli í desember árið 2024 og gengið í hjónaband sumarið 2025. Eiginmaðurinn hafi hins vegar fljótlega farið að beita hana andlegu, fjárhagslegu og kynferðislegu ofbeldi sem hafi verið endurtekið og varað í langan tíma. Með stuðningi vinnufélaga sinna hafi hún fengið kjark til að yfirgefa eiginmann sinn og notið aðstoðar þeirra við lögskilnað auk fjárhagslegs og persónulegs stuðnings. Hún hafi leitað aðstoðar Kvennaathvarfsins og Bjarkarhlíðar vegna ofbeldisins auk þess sem hún hafi lagt fram kæru til lögreglu.
Taldi konan að samkvæmt útlendingalögum uppfyllti hún skilyrði fyrir dvalarleyfi og vísaði þar til ofbeldisins, sem hún framvísaði margvíslegum gögnum um, og aðstæðna kvenna í heimalandi hennar. Var í kærunni sérstaklega vísað til ákvæða í útlendingamálum sem hefðu það meginmarkmið að vernda þolendur ofbeldis. Var einnig gerð athugasemd við að Útlendingastofnun hefði ekki leiðbeint konunni um að hún yrði að sækja upp á nýtt um dvalarleyfi eftir skilnaðinn, þegar hún upplýsti stofnunina um breytta hagi sína og það ofbeldi sem fyrrverandi eiginmaður hennar hefði beitt hana.
Benti konan einnig á að hún sækti enn meðferð hjá Bjarkarhlíð og Kvennaathvarfinu og biði eftir því að vera kölluð til skýrslutöku hjá lögreglu, vegna kæru hennar á hendur eiginmanninum fyrrverandi.
Synjað
Kærunefnd útlendingamála segir í sinni niðurstöðu að það sé ljóst að konan uppfylli ekki skilyrði dvalarleyfis á grundvelli hjúskapar með íslenskum ríkisborgara. Staðfestir nefndin því synjun Útlendingastofnunar á umsókn konunnar um dvalarleyfi á þessum forsendum.
Nefndin segir aðstæður kvenna í heimalandi konunnar ekki svo slæmar að það uppfylli skilyrði fyrir veitingu dvalarleyfis. Ofbeldi gegn konum sé refsivert í landinu og konum sé tryggt jafnrétti í stjórnarskrá.
Nefndin telur heldur ekki tilefni til þess að gera athugasemdir við rannsókn og leiðbeiningar Útlendingastofnunar í málinu.
Nefndin fellst ekki á það að veita beri konunni heimild til að dvelja á landinu á meðan umsókn hennar um dvalarleyfi vegna skorts á starfsfólki sé til meðferðar. Hún tekur heldur ekki undir það með konunni að vegna þess ofbeldis sem hún hafi orðið fyrir séu ríkar ástæður til að veita henni dvalarleyfi eins og kveðið sé á um í útlendingalögum. Hvað varði framgang kæru hennar gegn eiginmanni sínum fyrrverandi þá geti hún verið í samskiptum við lögreglu og lögmann sinn vegna sakamálsins þrátt fyrir að hún sé ekki stödd á landinu, m.a. í gegnum fjarfundarbúnað.
Brottvísun og endurkomubann konunnar er því staðfest. Bendir nefndin á að samkvæmt lögum þýði það að umsókn konunnar um dvalarleyfi vegna skorts á starfsfólki verði vísað frá. Hún geti hins vegar sótt um dvalarleyfi að nýju á þessum sama eða þá öðrum grundvelli.