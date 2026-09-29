Vilhjálmur telur málssóknina ekki eiga við rök að styðjast

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður telur að málsókn vegna hljóðbútar í laginu „Miklu betri en einn“ eigi ekki við rök að styðjast. Fyrirtaka í skaðabótamáli gegn Elvari Orra Palash Arnarssyni tónlistarmanni er á dagskrá Héraðsdóms Reykjavíkur í dag. Stefnandi er Kinga Malgorzata Reimus.
Málið snýst um hljóðbút í upphafi lagsins sem er tekinn úr myndbandi þar sem stelpur heyrast rífast. Þar heyrist sagt:
„Heldurðu að ég viti ekki hvernig þetta er, eða? Ég veit líka hvernig þetta er. Ég hélt framhjá Elvari. Og ég sagði strax honum, strax!“
Elvar sem um ræðir í myndbandinu er ekki tónlistarmaðurinn Elvar Orri.
Lagið kom út í fyrra og naut mikilla vinsælda. Farið er fram á miskabætur í málinu. Vilhjálmur segir í viðtali í Morgunútvarpinu á Rás 2 í morgun að málssóknin byggi á broti á friðhelgi einkalífs og á lögum um höfundarrétt.
„Lagið er löngu komið út og hljóðbúturinn og myndband með þessum hljóðbúti er búið að vera á alnetinu í meira en áratug. Þannig að það skýtur skökku við að það sé verið að það sé verið að stefna umbjóðanda mínum út af þessari listrænu notkun á hljóðbútnum. Málssóknin er grundvölluð annars vegar á því að um sé að einhvers konar brot á friðhelgi einkalífs og hins vegar á ákvæðum höfundalaga,“ segir Vilhjálmur.
„Það er ljóst að telji viðkomandi að það hafi verið hreyft við rétti við friðhelgi einkalífs með notkun á þessum hljóðbút þá er það ekki þannig því viðkomandi er búinn að vera í fullu hljóði og mynd í miklu lengri bút í langan tíma. Hvað varðar það að málssóknin sé reist á ákvæðum höfundaréttarlaga þá er þetta auðvitað ekki höfundarréttarvarið verk, þessi upptaka sem birtist á netinu.“
Vilhjálmur telur það af og frá að krafan nái fram að ganga á grundvelli laga um höfundarétt.
„Til þess að efni njóti verndar höfundaréttarlaga þá þarf að vera um verk að ræða sem nær ákveðnum standard til að uppfylla skilyrði laganna og myndbandsupptaka af tveimur aðilum að tala saman, eða rífast, hún auðvitað nær því ekki.“
Upptakan hafi verið á netinu í um tólf ár.
„Það er búið að gera textaverk til dæmis sem hefur verið til sölu, með þessari línu. Þessu hefur verið dreift manna á milli í mjög langan tíma. Þannig að það er ekkert nýtt í því. Svo ber að halda því til haga að það kemur ekkert fram í þessu myndbandi hverjir eru að tala og það er sjálfsögðu ekki greint frá því í lagi umbjóðanda míns hver á í hlut. Þá er algjörlega ósannað hvernig myndbandið rataði á netið. Þannig að ég tel að þessi málssókn eigi ekki við rök að styðjast.“
Hér má heyra lagið sem um ræðir: