Verðbólgan heldur áfram að hækka

Verðbólga á ársgrundvelli mældist nú í september 5,9 prósent. Heldur hún áfram að hækka en í ágúst mældist hún 5,6 prósent og í júlí 5,3 prósent.
Í fréttatilkynningu frá Hagstofu Íslands sem birt var rétt í þessu segir að vísitala neysluverðs hafi hækkað um 0,39 prósent frá því í ágúst.
Vísitala neysluverðs, miðuð við verðlag í september 2026, sé 697,3 stig ( í maí 1988 var hún 100 stig). Vísitala neysluverðs án húsnæðis sé 556,0 stig og hækki um 0,40 prósent frá ágúst 2026.
Hækkunin nú er skýrð helst með að verð á dísel hafi hækkað um 18,1 prósent (áhrif til hækkunar á vísitöluna séu 0,15 prósent) og verð á bensíni hafi hækkað um 16,1 prósent, sem hafi hækkað vísitöluna um 0,28 prósent. Flugfargjöld til útlanda hafi hins vegar lækkað um 11,7 prósent sem hafi lækkað vísitöluna um 0,37 prósent.
Segir enn fremur í tilkynningu Hagstofunnar að þann 1. september hafi runnið út tímabundin lækkun virðisaukaskatts á dísel og bensíni og hafi hann því hækkað úr 11 prósent í 24 prósent. Ef verð á þessum eldsneytisgjöfum sé reiknað með 11 prósent virðisaukaskatti í stað 24 prósent þá fáist sú niðurstaða að verð á dísel væri 5,7 prósent hærra en fyrir mánuði, sem hefði haft áhrif á vísitöluna til hækkunar um 0,05 prósent og verð á bensíni væri 3,9 prósent hærra sem hefði hækkað vísitöluna um 0,07 prósent. Heildaráhrif virðisaukaskattsbreytingarinnar, á vísistölu neysluverðs séu því metin um 0.32 prósent til hækkunar.
Síðastliðna tólf mánuði hafí því vísitala neysluverðs hækkað um 5,9 prósent og vísitala neysluverðs án húsnæðis um 5,7 prósent.