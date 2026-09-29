Þorgerði Katrínu víða hrósað: „Hún þorir að stunda stjórnmál í stjórnmálum“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefur fengið mikið hrós á samfélagsmiðlum síðustu sólarhringa, bæði fyrir frammistöðu sína í Silfrinu á RÚV í gærkvöldi og ræðu hennar á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Telst það til tíðinda að ráðherra fái slíkt lof fyrir utan aðdraganda kosninga.
Rithöfundurinn og fjölmiðlamaðurinn Illugi Jökulsson er meðal þeirra sem vakti máls á frammistöðu hennar í Silfrinu á RÚV í gærkvöldi.
„Eins og Þorgerður Katrín þreytist ekki á að taka fram, þá er hún keppnismanneskja. Það mátti því búast við að hún léti að sér kveða í starfi utanríkisráðherra. Og nú er það að gerast,“ segir Illugi á Facebook.
„Hún er komin með sjálfstraust til að tala samkvæmt sínu snotra hjartalagi og réttlætiskennd og vitaskuld er betra en ekki fyrir hana að hafa Kristrúnu Frostadóttur sér til stuðnings. Utanríkisráðherra úr flokki eins og Viðreisn mun aldrei tala um utanríkismál nákvæmlega eins og ég myndi kjósa persónulega, en hún er orðin fínn utanríkisráðherra.“
Margir taka undir með Illuga, þar á meðal Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, rektor Háskólans á Bifröst.
Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðiprófessor segir meðal annars:
„Kona sem hefur setið undir endalausum rógi og svívirðingum frá Morgunblaðinu í rúm 20 ár en hefur aldrei bognað stendur nú með pálmann í höndunum og hefur að mínu áliti skipað sér á bekk með allra merkustu stjórnmálamönnum síðustu áratuga“
Það eru þó ekki allir sammála Illuga en þau ummæli eru ekki á málefnalegu nótunum.
Geðlæknirinn Ólafur Ævarsson segir að hann dáist að hugrekki Þorgerðar Katrínar
„Það reynir á hugrekki þegar eitthvað mikið er í húfi. Það getur kostað okkur þægindi, vinsældir eða jafnvel öryggi að standa með sannfæringu okkar. Við dáumst oft að hugrekki annarra en eigum erfiðara með að þekkja augnablikið þegar þess er krafist af okkur sjálfum,“ segir Ólafur.
„Hugrekki er ekki það sama og vera óhræddur. Það er að neita að láta óttann ráða. Láta ekki undan ofbeldinu hvort sem það er heimilisofbeldi, pólítískt karp eða stríð.“
„Óhróðurinn sem hún hefur þurft að sitja undir er með ólíkindum“
Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur segir að Sjálfstæðismenn séu seinheppnir þegar kemur að Þorgerði Katrínu.
„Akkúrat þegar þeir reyndu að láta kné fylgja kviði og koma henni frá – og refsa henni endanlega fyrir brotthvarf úr flokknum – brillerar hún á alþjóðavettvangi með snyrtilegri og eftirminnilegri ofanígjöf í garð helsta fjöldamorðingja okkar daga. Nú síðast reyndu þeir að útmála þá niðurstöðu að Trump mistókst sú ætlun að innlima Grænland sem sérstakan ósigur Þorgerðar Katrínar, hvernig sem það má nú vera, en hún stendur nú sterkari en nokkru sinni,“ segir hann. Helga Vala Helgadóttir lögmaður tekur í sama streng.
Sveinn Waage, leiðsögumaður með meiru, segir einfaldlega:
„Fyrir þá sem efast: ímyndið ykkur forystu andstöðunnar síkátu, á sama vettvangi og hún, í ræðu ársins á UN. Er ég einn um að fyllast þakklæti?“
Almannatengillinn Karen Kjartansdóttir segir að hún hafi mikið álit á ráðherranum, ekki vegna þess að hún sé sammála henni um allt heldur þar sem hún sé óvenjulegur stjórnmálamaður.
„Þetta er kona sem yfirgaf flokk þar sem hún hafði verið varaformaður þegar hún taldi hann hafa fjarlægst hennar eigin gildi, gekk til liðs við nýtt stjórnmálaafl og tók síðan við forystu þess. Hún þorir að stunda stjórnmál í stjórnmálum,“ segir Karen.
„Hún er ekki þessu sífellt algengari útgáfa af pólitíkusi þar sem markmiðið virðist vera að vera nógu „likeable“, nógu varfærinn og nógu innihaldslaus til þess að öllum líki sæmilega vel við mann, helst líka pólitískum andstæðingum og einhverri tilbúinni hugmynd um „venjulegt fólk“.“
Jón Ólafsson tekur undir með Karen og segir:
„Óhróðurinn sem hún hefur þurft að sitja undir er með ólíkindum.“
Björn ekki jafn hrifinn
Björn Bjarnason, fyrrum ráðherra Sjálfstæðisflokksins, er ekki jafn hrifinn og allir hinir. Hann segir á síðu sinni í dag að framkoma Þorgerðar Katrínar á alþjóðavettvangi beini athyglinni frá niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í síðasta mánuði. Þá hafi hún ekki skýrt á hvaða leið Ísland væri nú þegar þjóðin ætlaði ekki í aðildarviðræður við Evrópusambandið.
„Þögnin verður enn meira áberandi þegar litið er til norðurslóða. Þar talaði ráðherrann um hlýnandi loftslag og hopandi jökla. Það eru mikilvæg mál. Hún ræddi hins vegar ekki breytta hernaðarlega stöðu á Norður-Atlantshafi, umsvif Rússa á hafinu, hlutverk Íslands í vörnum NATO eða varnarsamstarfið við Bandaríkin. Ekki heldur hvernig Ísland ætlar sjálft að efla þekkingu sína og getu til að fylgjast með því sem gerist á hafsvæðinu,“ segir Björn.
„Auðvitað rúmast ekki öll utanríkisstefna Íslands í einni ræðu en ráðherrann kaus sjálf að gera stöðu smáríkja í ótryggum heimi að leiðarstefi sínu. Þá hefði farið vel á því að segja hvernig Íslendingar hefðu nýlega ákveðið að haga sambandi sínu við ESB og hvernig þeir ætluðu að mæta vaxandi öryggiskröfum í eigin heimshluta. Lofið fyrir ræðuna má ekki koma í veg fyrir að fjallað sé um þetta. Sterk orð um alþjóðalög skipta máli. Þau leysa þó ekki ráðherrann undan því að skýra stöðu Íslands og gæta jafnvægis þegar hún talar í nafni þjóðarinnar.“