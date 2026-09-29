Það fauk í ákærða í Skjólbrautarmálinu eftir spurningu frá sækjanda - „Það eru ekki orðin sem ég notaði!“

Grikkinn Georgios Ntentes er sakaður um að hafa banað Portúgalanum Edilsson Martin Zingara á heimili þess síðarnefnda á Skjólbraut í Kópavogi þann 28. nóvember 2025. Aðalmeðferð málsins er nú hafin í Héraðsdómi Reykjaness og undanfarnar klukkustundir hefur Georgios svarað ítarlegum spurningum sækjanda um atvik málsins. Fjölda mynda hefur verið varpað upp frá vettvangi á Skjólbraut sem sýna meðal annars blóðug fótspor, blóðkám, blóð í vaski, blóð á hurðarhúni og áfram mætti lengi telja.
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Eins og áður hefur verið greint frá hafa svör Georgios við spurningum um blóð ávallt verið á þann veg að hann hafi sökum starfa sinna sem kokkur verið með sár á höndum. Þetta hafi verið viðvarandi ástand. Þessi sár hafi svo gjarnan opnast svo úr honum blæddi. Þannig hafi blóð hans endað á veggjum og víðar á Skjólbrautinni, enda hafi hann þar verið daglegur gestur og verið að aðstoða Edilsson við framkvæmdir sem hafi rifið upp sár.
Undir lok skýrslugjafar Georgios byrjaði sækjandi að bera upp enn eina spurningu um blóð:
„Nú ertu búinn að segja okkur frá því að þér hafi blætt þarna á Skjólbraut alla daga...“
Lengra komst sækjandi ekki því verjandi Georgios mótmælti orðalagi sækjanda og eins fauk aðeins í Georgios sem sagði:
„Ég sagði ekki alla daga, það eru ekki orðin sem ég notaði!,“ svo bætti hann við að hann hafi aðeins vísað til þess að hafa verið svo gott sem daglegur gestur á Skjólbrautinni í um ár fyrir atvik málsins. Hann hafi starfað sem kokkur, verið með sár og að sjálfsögðu hafi hann snert hluti á heimili Edilsson, eins og t.d. veggi og annað.
„Ég notaði hnífana hans, notaði hnífapörin hans en ég drap hann ekki.“
Ákvað sækjandi þá að spyrja hvort það sama hefði átt við um heimili Georgios sjálfs. Hefði það verið blóðugt? Georgios segir að líklega hafi þar einhvern tímann verið ummerki um blóð en hann hafi þó þrifið eftir sig.
Sækjandi spurði þá hvort eiginkona Georgios hefði þurft að þrífa mikið blóð eftir hann.
„Ég get ekki svarað þessari spurningu,“ sagði ákærði.
Georgios sagðist svo aðspurður ekki hafa vitað til þess að Edilsson glímdi við sjálfsvígshugsanir og eins vissi hann ekki til þess að Edilsson ætti óvini, hann hefði þó verið að stunda viðskipti með fíkniefni og verið með tengingu við undirheima.