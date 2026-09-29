Sýklalyfjanoktun í dýrum fer vaxandi á Íslandi

Sýklalyfjanotkun í dýrum jókst hér á landi á síðasta ári. Einnig fannst í fyrsta sinn í svínum baktería sem er ónæm fyrir algengum sýklalyfjum. Sýklalyfjanotkun hjá mannfólki hefur hins vegar minnkað.
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá Sóttvarnalækni og Matvælastofnun um sýklalyfjanotkun og sýklalyfjanæmi baktería hjá mönnum og dýrum á Íslandi árið 2025.
Í tilkynningu frá Matvælastofnun segir að heildarsala sýklalyfja fyrir dýr hafi aukist um 21,4 prósent á síðasta ári frá árinu 2024. Aukningin skýrist meðal annars af áframhaldandi sýklalyfjameðferð vegna kýlaveikibróðurs í landeldi á bleikju, en sala sýklalyfja til annarra dýrategunda hafi einnig aukist. Sýklalyfjanotkun vegna kýlaveikibróðurs í bleikjueldi hafi nú verið viðvarandi um nokkurra ára skeið og eigi áfram stóran þátt í heildarsölu sýklalyfja hjá dýrum á Íslandi. Niðurstöðurnar undirstriki mikilvægi þess að fylgjast áfram með þróun sýklalyfjanotkunar hjá einstökum dýrategundum og stuðla að ábyrgri og markvissri notkun sýklalyfja.
Segir enn fremur að önnur mikilvæg niðurstaða ársins sé að búfjártengdur meticillínónæmur Staphylococcus aureus (MÓSA) hafi greinst í fyrsta sinn við skipulega skimun í íslenskum svínum.
Það er baktería sem er ónæm fyrir algengum sýklalyfjum en til að vinna bug á henni þarf því að beita öðrum tegundum sýklalyfja sem munu vera dýrari og hafa í för með sér meiri aukaverkanir.
Matvælastofnun segir að bakterían hafi fundist í fjórum nátengdum svínabúum. Búfjártengdur MÓSA sé vel þekktur í svínarækt í Evrópu en hafi ekki áður greinst í íslenskum svínum og sýni það því mikilvægi skimunar.
Betri
Segir enn fremur í tilkynningunni að vöktun á sýklalyfjaónæmi í bakteríum úr dýrum og matvælum sýni að staðan á Íslandi sé að öðru leyti almennt góð í samanburði við mörg Evrópulönd. Ónæmi fyrir cíprófloxacíni sé þó áfram algengt í Campylobacter coli í svínum hérlendis og hafi 71,8 prósent þeirra stofna sem voru ónæmisprófaðir árið 2025 verið ónæmir fyrir lyfinu. Niðurstöður ársins sýni jafnframt mikilvægi þess að halda áfram reglubundinni vöktun og fylgjast með breytingum á sýklalyfjaónæmi og sýklalyfjanotkun.
Heildarsala sýklalyfja hjá mönnum hafi verið 18,6 skilgreindir dagskammtar á hverja 1.000 íbúa á dag (DID) og dregist saman um 4,6 prósent frá árinu 2024. Sýklalyfjaónæmi sé enn almennt lítið á Íslandi í evrópskum samanburði, en þróun ákveðinna gerða ónæmis valdi áhyggjum. Árið 2025 hafi 22 einstaklingar greinst með karbapenemasa-myndandi Enterobacterales (CPE), fleiri en nokkru sinni áður á einu ári.
Segir að lokum að skýrslan sé unnin út frá Einnar heilsu nálgun og taki saman upplýsingar um sýklalyfjanotkun og sýklalyfjaónæmi hjá mönnum og dýrum auk upplýsinga um sýklalyf og sýklalyfjaónæmi í umhverfi. Slík heilstæð vöktun sé mikilvæg þar sem sýklalyfjaónæmi tengi saman heilbrigði manna og dýra og umhverfið.
Áhugasamir geta kynnt sér skýrsluna hér.