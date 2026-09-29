Stefán greinir frá hótunum sýslumanns – „Hann gæti gert helgina mjög erfiða fyrir mig“

Stefán Magnússon, framkvæmdastjóri Gigtarfélags Íslands sem skipulagði tónlistarhátíðina Eistnaflug á Neskaupstað árum saman, greinir frá því að sýslumaður hafi bannað börn á hátíðinni og hótað að siga lögreglunni á hátíðina.
„Þegar ég var með Eistnaflug þá upplifði ég svo mikið bull hjá Sýslumannsembættinu að ég átti varla til orð en ég lét í mér heyra,“ segir Stefán í færslu á samfélagsmiðlum.
Tilefnið er frétt Heimildarinnar um að tvö lögregluembætti, á Suðurlandi og Vesturlandi, hafi krafið viðburðahaldara um samanlagt 47 milljónir króna vegna viðburða í sumar. Viðburðahaldararnir hafa kært gjaldtökuna.
Eistnaflug „ekki fyrir börn“
Stefán greinir frá mismunun sem Eistnaflug varð fyrir og hótanir frá sýslumanni sem hann varð fyrir. En hátíðin var haldin árlega frá 2005 til 2022 ef frá eru talin covid árin.
„Staðan var einföld, lög og reglur fyrir tónleikahald fóru bara eftir því við hvaða sýslumann þú varst að tala. Lögin fyrir sunnan áttu ekki við fyrir austan,“ segir Stefán.
Nefnir hann að hafa farið á tónlistarhátíðina ATP (All Tomorrows Parties) í Keflavík árið 2015. Börnin hans voru þá 11 og 17 ára gömul.
„Ekkert mál, allir velkomnir á ATP, meira að segja var sérstakt krakkahorn vinstra megin við sviðið,“ segir hann. „Eistnaflugið er að bresta á þá hringir fulltrúi Sýsla fyrir austan og segir mér að börn yngri en 18 ára séu ekki velkomin á Eistnaflug. Af hverju spyr ég ? Af því þetta er ekki hátíð fyrir börn var svarið.“
Hafa ber í huga að Eistnaflug var rómuð hátíð fyrir það hversu vel gestir höguðu sér. Ofbeldi var þar ekki liðið og slagorðið var: Ekki vera fáviti.
Fullur fjörður af lögreglu
Benti Stefán sýslumanninum á að hann hefði verið á annarri tónlistarhátíð fyrr um sumarið með börnin en honum var ekki haggað.
„Ég fór í blöðin seinnipartinn og benti á að það væru önnur lög í gildi á suðurlandi og austurland. Ég beið spenntur eftir símtali sem ég reiknaði með að væri á leiðinni frá Sýsla,“ segir Stefán. „Sýsli hringdi 10:30 daginn eftir og var ekki skemmt. Hann öskraði á mig hvort ég vildi fá fullan fjörð af lögreglu og að hann gæti gert helgina mjög erfiða fyrir mig.“
Óþolandi ósamræmi
Svaraði Stefán honum því að samstarfið við lögregluna hefði alltaf verið frábært og það myndi ekki trufla hann ef fleiri lögreglumenn yrðu sendir á svæðið. Þá hafi sýslumaðurinn áttað sig á því að hótunin var ekki að virka og róaði sig niður. En niðurstaðan var engu að síður sú að börn fengu ekki að vera á Eistnaflugi.
„Gjörsamlega óþolandi að vinna í svona umhverfi og þetta olli hellings tekjutapi þarf sem fullt af fólki ætlaði að mæta með börnin sín og hafa gaman,“ segir Stefán að lokum. „Samræmið ekkert , bara eitthvað ákveðið sem hentaði einhverjum þann daginn. Ótrúlegt svo að fylgjast með þessum ágæta Sýslugaur sem greinilega er ekki starfi sínu vaxinn því hann hefur svo haldið áfram að slá í gegn, núna síðast á Þorrablóti fyrir vestan.“