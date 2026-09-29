Segir að verðtryggingin sé ekki upphaf og endir alls ills: „Verðtryggð lán eru að mörgu leyti frábær“

Már Wolfgang Mixa, prófessor við Háskóla Íslands, segir að verðtryggð lán séu ekki upphaf og endir alls ills eins og gjarnan er haldið fram í umræðunni. Hann ítrekar fyrri tillögu sína um lausn á helsta vandamáli verðtryggðra lána.
Már ræddi um verðrygginguna á Bylgjunni í morgun. Hann sagði:
„Hvar í heiminum eiga svona margir sitt eigið húsnæði og á Íslandi? Það eru mjög fáir staðir. Er þetta af því af því við erum svona klár, klár að spara, yndisleg, frábær. Kannski að einhverju leyti. En verðtryggð lán eru að mörgu leyti frábær og þau hafa gert svo mörgum kleift að kaupa sér sitt eigið húsnæði.“
Hann bendir á að verðbólga hafi meðaltali verið 5 prósent hér á landi undanfarin aldarfjórðung. Á sama tíma hafi hún verið 2-3% í helstu viðmiðunarlöndum og verið lægri en hér í öllum þróuðum ríkjum.
„Þegar maður tekur verðtryggt lán þá er maður í raun og veru að greiða leiguvexti, vexti umfram verðbólgu. Ef verðbólga er há þá hafa ekkert allir efni á því að borga húsnæði niður, ef maður gefur sér að húsnæði sé að lækka í sömu skrefum og verðbólga þá er maður að borga upp mismuninn. Og það munar bara mikið um þessi 2-3% sem verðbólga hér er að jafnaði hærri en annars staðar, það munar heilmikið um þetta.“
Lántakinn ber einn áhættuna
Fjármálaráðherra hefur haldið því fram að samningar um lengstu verðtryggðu lánin séu ósanngjarnir. Már segir:
„Þetta eru ekkert ósanngjarnir samningar nema að því leytinu til að fólkið sem tekur lánið ber áhættu og þá er vitnað í það að helsti ókosturinn við verðtryggð lán er sá að þau fylgja neysluvísitölu, hún getur farið í allt aðra átt en húsnæðisverð. Við erum hérna með húsnæðisvísitölu, merkilegt nokk.“
Hann bendir á að í framhaldi af hruninu lækkaði húsnæðisverð á meðan verðtryggð lán hækkuðu. Af því krónan veiktist, allar innfluttar vörur hækkuðu og verðlag hækkaði. Hann ítrekar þá tillögu sína sem hann hefur áður varpað fram að ef húsnæðisverð lækki þá lækki höfuðstóll lánsins líka. Lánastofnunin deili þannig áhættunni með lántakanum. Ef banki veitir 50 milljónir í húsnæðislán og húsnæðisverð lækkar þá á höfuðstóll lánsins að lækka líka:
„Þá ber lánastofunin sömu áhættu og lántakandinn. Þá er vandað betur til útlánanna. Ef húsnæðisverð lækkar þá lækkar lánið í sömu hlutföllum. Ef húsnæðisverð skyldi lækka hér um tíu prósent þá myndu verðtryggðu lánin lækka líka um tíu prósent, þ.e.a.s. höfuðstóllinn. Afar, afar einfalt.“
Aðspurður hvers vegna þetta sé ekki valkostur segir Már:
„Ég klóra mér í kollinum yfir því. Held að stór hluti af skýringunni sé sá að það er búið að byggja upp einhverja þjóðarstemningu fyrir því að verðtryggð lán séu upphafið og endirinn að öllu slæmu.“
Viðtalið má heyra hér.