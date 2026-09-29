Pirringur í Skjólbrautarmálinu vegna misskilnings og tafa

Sambýliskona Georgios Ntentes, sem er sakaður um að hafa myrt Portúgalann Edilsson Martin Zingara á Kársnesi í nóvember á síðasta ári, bar vitni fyrir dómi í aðalmeðferð málsins í dag.
Vitnisburður hennar var mikið lengri en reiknað var með en þegar vitnisburði hennar lauk hafði áætlaðri dagskrá seinkað um 80 mínútur. Líklega má rekja þetta til tungumálaörðugleika en sambýliskonan er pólsk og naut aðstoðar túlks.
Tungumálaörðugleikar
Ætla má að tungumálaörðugleikar hafi valdið endurteknum misskilningi en gjarnan voru svör sambýliskonunnar í engu samræmi við þær spurningar sem sækjandi, verjandi eða dómari báru upp.
Mátti merkja nokkurn pirring meðal viðstaddra vegna stöðunnar, enda gekk erfiðlega að fá þau svör sem verið var að sækjast eftir.
Þegar notast er við túlka í svona málum er verið að túlka í rauntíma og því ekki alltaf um orðréttar þýðingar að ræða. T.d. svara vitni eða sakborningar í löngu máli og þarf túlkur því að umorða eitthvað en gæta þess að koma meginatriðum á framfæri. Þetta sást skýrt í framburði ákærða sem var með túlk og tjáði sig á ensku.
Sem dæmi má nefna að seinasta vitni dagsins, nágranna Edilssons, var spurt hvað hefði gerst næst eftir að hann aðstoðaði systur Edilssons og kærustu við að komast inn á Skjólbrautina. Spurningunni var ætlað að leiða í ljós hvernig hurð hefði verið opnuð eftir að rúða var brotin. Nágranninn, sem tjáði sig á pólsku, taldi þó að hann ætti að lýsa því hvað hann sjálfur gerði næst.
Þeir voru skítugir
Sambýliskona Georgios var einkum spurð út í fatnað sem hann klæddist þann 28. nóvember 2025 þegar Edilsson lést og þá helst tvenn skópör, hvíta Nike-strigaskó og svarta skó frá Adidas. Lögregla lagði hald á síðarnefnda parið sem hafði þá verið þvegið en hvítu skórnir fundust ekki.
Georgios lýsti því fyrr í dag að hann hefði hent skónum, en fjölskylda hans hefði verið að undirbúa flutning til Grikklands og verið að henda mikið af búslóð og fatnaði.
Sambýliskonan var spurð hvort hún hefði þvegið svörtu skóna og þá hvers vegna.
Hún gekkst við að hafa þvegið skóna en þegar hún var spurð hvers vegna tók nokkurn tíma að fá svarið sem leitast var eftir. Hún benti á að hún þyrfti reglulega að þvo þar sem þau eigi ungt barn. Hún hafi því reglulega sett þá í þvottavél. Endurtaka þurfti spurninguna nokkrum sinnum og loks spurði dómari hreint út hvort hún hefði þvegið skóna sem lið í almennum þrifum eða hvort Georgios hefði beðið hana sérstaklega um það.
„Hvers vegna þvoðir þú skóna?“ sagði dómari og þá kom loks ásættanlegt svar.
„Þeir voru skítugir“
Þegar verjandi Georgios bað sambýliskonuna að lýsa því þegar lögregla framkvæmdi húsleit á heimili þeirra og lagði hald á fatnað Georgios, þar með talda svörtu Adidas-skóna.
Byrjaði sambýliskonan þá að lýsa því hvað hún sjálf gerði eftir að Georgios var færður til fyrstu skýrslutöku og svo daginn eftir það.
Dómari gerði þá athugasemd við að svörin væru í engu samræmi við spurninguna og verjandi tók undir og velti fyrir sér hvort eitthvað væri að týnast í þýðingunni, sem væri ekki gott þar sem hann vildi svör við spurningum sínum.
Maður sem þú vilt ekki nálægt barni þínu
Þegar hún var beðin um að lýsa Edilsson tók hún fram að hún hefði heyrt mikið um hann en aðeins hitt hann einu sinni. Var hún þá spurð hvort hún hefði kunnað illa við hann og þá tók hún fram að hún hefði talið hann mann sem „hagar sér ekki nógu vel“.
„Ég veit ekki hvernig ég á að útskýra þetta betur, en ef þú ættir barn myndir þú ekki vilja að það væri hjá honum.“
Eins var borið undir hana misræmi í framburði hennar fyrir dómi og hjá lögreglu. Hjá lögreglu sagði hún að Georgios hefði komið heim föstudagskvöldið 28. nóvember 2025 og farið í sturtu. Fyrir dómi sagðist hún ekki viss um annað en að hann hefði verið inni á baði og að skrúfað hefði verið frá vatni.
Sambýliskonan taldi eðlilegt að hún væri ekki með þetta á hreinu, hún var hálfsofandi þegar þetta gerðist og vissi það eitt að hann var inni á baði.
Hjá lögreglu sagði hún að Georgios hefði verið með áverka á höndum eftir að hafa skorið sig á glasi. Fyrir dómi sagði hún hann hafa skorið sig þegar hann tók hníf sem ung dóttir þeirra hafði komist í. Hún útskýrir misræmið með því að fyrst hafi Georgios sagt henni að hann hefði skorið sig á glasi en eftir að hann var hnepptur í gæsluvarðhald viðurkenndi hann að dóttir þeirra hefði komist í hníf og að hann hafi skorist þegar hann tók hnífinn af henni.
Var leiður og sár
Móðir Edilsson og kærasta báru einnig vitni í dag. Hvorug þeirra kannaðist við að Edilsson hefði glímt við sjálfsvígshugsanir.
Kærastan tók fram að þau hafi verið að slíta sambandi sínu þegar atvik máls áttu sér stað, en það hafi þó ekki þýtt að þau væru hætt saman fyrir fullt og allt. Hún hafi komið að máli við Edilsson kvöldið sem hann lést en hann lítið viljað við hana ræða þar sem hann var leiður og sár. Fram kom að hún lýsti því hjá lögreglu að Edilsson hefði hreytt í hana að hún myndi fá að þjást fyrir þessa ákvörðun sína, en fyrir dómi segir hún að þetta hafi verið orð sem féllu í hita leiksins og hún hafi aldrei tekið þeim alvarlega.
Tveir nágrannar Edilsson á Skjólbrautinni báru eins vitni og sögðust ekki hafa orðið vör við læti þetta kvöld en almennt sé ekki mjög hljóðbært milli íbúða. Þau voru bæði spurð hvort þau hefðu orðið vör við músagang í húsinu en hvorugt kannaðist við slíkt.
Á fyrsta degi aðalmeðferðar er strax farin að teiknast upp mynd. Sækjandi hefur spurt nokkuð út í meinta skuld Georgios til Edilsson og svo um blóð sem fannst á vettvangi og hegðun Georgios eftir að hann yfirgaf Skjólbrautina þar sem hann hafi meðal annars skipt um fatnað, fötin sem hann var í áður hafi verið þvegin og svo hafi hann losað sig við skópar.
Verjandi hefur einkum velt því fyrir sér hvort Edilsson hafi verið í andlegu uppnámi vegna sambandsslita og hvort hann hafi átt sér einhverja óvini. Meðal annars hefur verið spurt um atvik sem átti sér stað nokkru áður en Edilsson lét lífið þar sem hann og Georgios frömdu eignarspjöll á bifreið sem ónefndur aðili, sem skuldaði Edilsson pening, mun hafa átt.
Georgios neitar sök. Aðalmeðferð heldur áfram á morgun en þinghald verður þá lokað að hluta.