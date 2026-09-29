Óttast að vinsælt baðlón þurfi að loka hluta ársins

Þorgrímur Sigmundsson, þingmaður Miðflokksins í Norðausturkjördæmi, varar við því að fyrirhuguð hækkun virðisaukaskatts á aðgangseyri í baðlón geti haft alvarleg áhrif á rekstur þeirra á landsbyggðinni.
Segir hann meðal annars hættu á að Vök við Urriðavatn þurfi að loka yfir erfiðustu mánuði ársins. Þetta kemur fram í grein Þorgríms í Morgunblaðinu í dag.
Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir að virðisaukaskattur á aðgangseyri í baðlón hækki úr 11 prósentum í 24 prósent.
Þorgrímur bendir á að fjögur baðlón séu starfrækt í Norðausturkjördæmi; Vök við Urriðavatn, Skógarböðin í Eyjafjarðarsveit, Sjóböðin á Húsavík og Jarðböðin við Mývatn. Í þessa staði hafi verið fjárfest um 20 milljörðum króna og þeir skapi um 150 heilsársstörf auk fjölda afleiddra starfa.
Þorgrímur segir rangt að líta á hækkunina fyrst og fremst sem skatt á erlenda ferðamenn. Baðlónin séu einnig mikið sótt af Íslendingum. Þannig séu íslenskir gestir 60 til 70 prósent gesta Skógarbaðanna og um 40 prósent gesta Vök og Sjóbaðanna yfir árið.
Hann telur áhrifin geta orðið sérstaklega mikil á Austurlandi þar sem Vök heldur úti heilsársstarfsemi þrátt fyrir miklar árstíðasveiflur. Að sögn Þorgríms var reksturinn þar í tapi í fimm mánuði á síðasta ári.
„Verði virðisaukaskattur hækkaður í 24% má búast við taprekstri yfir lengri tíma, sem kann að neyða fyrirtækið til að loka staðnum yfir erfiðustu mánuði ársins,“ skrifar Þorgrímur og segir slíkt geta haft keðjuverkandi áhrif á atvinnulíf og þjónustu á Austurlandi.
Raunar hefur Kristín Dröfn Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Vök, einnig vakið athygli á þessu en það gerði hún í sameiginlegri grein með Dagmar Ýr Stefánsdóttur, sveitarstjóra Múlaþings, sem birtist á vef Vísis í ágúst síðastliðnum.
„Í versta falli gæti skattahækkunin orðið til þess að loka verði Vök Baths í nokkra mánuði yfir vetrartímann,“ sagði í grein þeirra Dagmarar og Kristínar.
Þorgrímur gagnrýnir stjórnvöld fyrir að ráðast í skattahækkunina án fullnægjandi greiningar á áhrifum hennar á landsbyggðina. Bendir hann einnig á að sveitarfélög og landshlutasamtök á Austur- og Norðurlandi hafi lýst áhyggjum af breytingunni.
Að hans mati er hætta á að hækkunin skerði fjármuni sem annars færu í áframhaldandi uppbyggingu, störf og innviði á landsbyggðinni.