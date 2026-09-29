Nettó lækkar líka verð á vörum

Nettó hefur slegist í hóp þeirra verslana sem ætla að lækka verð á vörum til áramóta til að lækka verðbólguna. Hagar hafa lækkað verð á hátt í 1.000 vörum í Bónus og Hagkaup um 2%. Fram kemur í tilkynningu að Nettó hefur einnig lækkað verð um 2,2% á 1.100 vörum í öllum verslunum sínum og frystir verð á þeim til áramóta. Verðlækkunin nær til fjölmargra vörumerkja, þar á meðal Änglamark, Iceland, Xtra, Coop, Dagab, Eldorado, Santa Maria, Maku, Systema, Home og allra vara sem eru merktar Nettó. Krónan hefur ákveðið að fyrsta verð og hefur Prís tilkynnt að þar verði verðið áfram lægst.
Líkt og fram kom í fréttum í morgun mældist verðbólga á ársgrundvelli í september 5,9 prósent.
Sjá einnig: Verðbólgan heldur áfram að hækka
Með verðlækkuninni vill Nettó verða við ákalli frá aðilum vinnumarkaðarins um að fyrirtæki og stjórnvöld sameinist í aðgerðum sem vinna gegn verðbólgunni. Um leið skorar Nettó á birgja og framleiðendur landsins sem hafa boðað hækkanir á vöruverði að bregðast við og draga þær til baka.
„Okkur hjá Nettó þykir mikilvægt að taka þátt í þessu nauðsynlega átaki gegn verðbólgu og þess vegna höfum við nú þegar lækkað verð um 2,2% á 1.100 vörum í verslunum okkar. Með þessum aðgerðum viljum við leggja okkar lóð á vogarskálarnar til að stuðla að auknum stöðugleika, verja forsendur kjarasamninga og bæta kaupmátt fjölskyldna í landinu. Að ná verðbólgu niður er sameiginlegt markmið okkar allra. Til þess þurfa allir aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld að leggja sitt af mörkum. Nettó hvetur einnig birgja til að láta ekki sitt eftir liggja í þessu átaki og halda aftur að hækkunum,“ segir Vífill Ingimarsson, framkvæmdastjóri Nettó.