Myrtur af tengdaforeldrum sínum – Óhugnanlegar staðreyndir um málið koma í ljós

Fertugur yfirmaður hjá dagblaðinu New York Times var skotinn til bana af öldruðum tengdaforeldrum sínum um helgina. Nú hafa óhugnanleg atriði málinu komið fram.
Tímaritið People greinir frá þessu.
Jonathan McKinsey, 40 ára gamall yfirmaður hjá dagblaðinu New York Times, var skotinn til bana á bílastæði í bænum Dublin, nálægt San Francisco í Kaliforníufylki á laugardag, 26. september. Tengdaforeldrar hans, Shouyong Zhang og Shili Chen hafa verið handtekin og eru grunuð um verknaðinn. Þau eru bæði 77 ára gömul.
Hafi slegið soninn í andlitið
Var mörgum brugðið og vitaskuld hafa vaknað spurningar hvers vegna þau hafi gert þetta. Nú hefur komið í ljós að McKinsey hafði verið ákærður fyrir ofbeldi gegn barni og stóð í skilnaði við eiginkonu sína, Candice Jang.
Samkvæmt heimildum People sætti McKinsey ákæru fyrir grimmd gagnvart barni með því að stofna heilsu þess í hættu og fyrir líkamsmeiðingar á barni.
Málið hafði verið nokkuð lengi í gangi í réttarkerfinu en McKinsey neitaði sök fyrir dómi í október á síðasta ári. Var McKinsey meðal annars sakaður um að slá 6 ára son sinn í andlitið. McKinsey sat í fangelsi um tíma en var sleppt gegn því að hann myndi sækja foreldranámskeið.
Ofbeldiskærur á báða bóga
Samkvæmt miðlinum SFGate þá hafði McKinsey sótt um skilnað gagnvart eiginkonu sinni í desember síðastliðnum. Voru mikil málaferli í gangi varðandi skipti á búi og fleira. Í október í fyrra hafði Jang fengið nálgunarbann á McKinsey og í desember fékk hann nálgungarbann á hana.
Jang hafði einnig kært McKinsey fyrir að hafa beitt hana heimilisofbeldi árið 2018. Það er að hann hafi gripið í handlegg hennar og marið hann. Sagði hún að ofbeldið væri hins vegar mun umfangsmeira, að McKinsey hefði beitt hana og börnin þeirra þrjú ofbeldi árum saman. McKinsey kærði Jang aftur á móti fyrir að hafa lamið hann með pönnu árið 2013.
McKinsey var yfirmaður leikja hjá New York Times. Það er stýrði vinsælum leikjum á borð við Connections, Wordle og Strands sem eru í miklu uppáhaldi hjá lesendum blaðsins. McKinsey hafði starfað hjá New York Times í þrjú ár.