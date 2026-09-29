Myndband: Mikill viðbúnaður lögreglu og sjúkraliðs við Engihjalla

Mikill viðbúnaður lögreglu og sjúkraliðs var við blokk í Engihjalla í Kópavogi um níuleytið í gærkvöld. Myndband sem íbúi birti af vettvangi birtist hér í ritskoðaðri útgáfu. Það sýnir að þrír sjúkrabílar voru á vettvangi og tveir merktir lögreglubílar.
Maður var handtekinn og leiddur burtu af tveimur lögreglumönnum. Ennfremur voru tveir aðilar bornir út á sjúkrabörum í sjúkrabíla.
Málið farið til rannsóknarlögreglu
DV hafði samband við lögreglustöð 3 hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Sigrún Kristín Jónasdóttir lögreglufulltrúi kannast við lögregluaðgerðina en sagðist ekki geta tjáð sig um málið þar sem það væri komið inn á borð miðlægrar rannsóknardeildar lögreglu. Það er vísbending um að málið sé mjög alvarlegt.
Ekki tókst að ná sambandi við rannsóknardeildina en fréttin verður uppfærð ef frekari upplýsingar um málið berast í dag.