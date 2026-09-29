Jóhann hjá Wolt: „Ég varð fyrir miklum vonbrigðum með RÚV“

Jóhann Már Helgason, framkvæmdastjóri Wolt, hafnar því alfarið að fyrirtækið stundi gerviverktöku og segist hann hafa orðið fyrir vonbrigðum með fréttaflutning RÚV í tengslum við mótmæli sendla fyrir utan skrifstofur fyrirtækisins fyrr í þessum mánuði. Fjallað var um mótmælin og rætt við sendla en nokkrir þeirra fengu greidd laun í gegnum einkahlutafélög, þá vildi fulltrúi fyrirtækisins ekki veita viðtal heldur var send út yfirlýsing. Fram kom að Wolt hafi hagnast um rúmlega 107 milljónir króna í fyrra og nærri tvöfaldaði tekjur sínar á milli ára og einnig að takmarkað væri hversu margir sendlar fengu að funda með stjórnendum.
Jóhann Már segir í viðtali í Þjóðmálum að fyrirtækið stundi alls ekki gerviverktöku.
„Við stundum alls ekki gerviverktöku. Byrjum bara þar. Í grófum dráttum er að verktaka, því fylgja ákveðnar reglur og þær eru bara nokkuð vel skýrðar í lögum um verktöku og hvernig þetta virkar allt saman,“ sagði hann.
„Það er þannig að verktaka, Wolt sendlar, þeir eru ekki neinni vakt hjá Wolt. Byrja að leiðrétta þetta því það hefur verið algengur misskilningur, hef ég heyrt útundan mér. Ég get ekki hringt í einasta sendil og beðið hann um að fara með sendingu. Þeim er alveg í sjálfvald sett hvenær þeir ákveða að mæta og vera virkir fyrir sendingar og hvenær ekki. Það er líka algjörlega þeim í sjálfvald sett hvort þeir samþykki eða samþykki pantanir.“
Það sé alrangt að um sé að ræða gerviverktaka:
„Nei, það er alrangt og ég varð fyrir miklum vonbrigðum með RÚV hvað það varðar að þeir hafa ekki vandað betur til verka. Ég veit að það er fullt af frábæru fólki sem vinnur á RÚV og ætla ekki að henda heilli stofnun undir rútuna. En þetta voru mikil vonbrigði að sjá hvernig það var meðhöndlað af þeirra hálfu og við höfum gert athugasemdir við það og munum fylgja því fast eftir.“