JD Vance tjáir sig um óreglulegan svefn Trump – Sofnar í tíma og ótíma

JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hefur tjáð sig um óvenjulegan svefntíma Donald Trump forseta. Forsetinn vakir oft á næturnar en á erfitt með að halda sér vakandi á daginn og sofnar á óviðeigandi tímum. Bent hefur verið á að þetta séu ummerki um heilabilun.
Vance tjáði sig um svefn Trump í hlaðvarpinu All In. Vance sagði að Trump væri oft vakandi langt fram yfir miðnætti og stundum fram á morgun. Eigi hann það til að hringja í ráðherra á ókristilegum tímum.
„Scott Bessent [fjármálaráðherra] grínast alltaf með það að hann muni hringja í okkur klukkan hálfþrjú að nóttu til og spyrja: „Varstu vakandi?“ Og maður hugsar: Nei, ég var það ekki – en ég er það núna! Hann vinnur allan sólarhringinn!“ sagði Vance.
Sofnaði í jarðarför og minningarathöfn
Mikið hefur verið fjallað um Trump, svefn og önnur heilsuvandamál hans að undanförnu. En ítrekað hefur það komið upp að Trump sofnar á óviðeigandi tímum, til að mynda í jarðarförum eða á sjónvarpsviðburðum. Trump sofnaði til að mynda í minningarathöfn um hryðjuverkaárásina 11. september í Pentagon. Að sama skapi virðist hann skrifa færslur á samfélagsmiðla um miðjar nætur, stundum tugir færslna í einni beit.
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Hvítan í augum Trump sögð vísbending um mikla lyfjanotkun – „Þetta eru merki um heilabilun“
Trump er orðinn áttræður að aldri og margir hafa áhyggjur af heilsu hans. Bent hefur verið á að þegar líkamsklukkan bilar geti það verið skýrt merki um heilabilun. Öldrunarsjúkaþjálfari að nafni Adam Jones segir um Trump að heilinn sé að aftengjast dæmigerðum svefn og vökutíma dags og nætur. Það er vegna þess að sá partur sem stýrir þessu, suprachiasma, sé að rýrna eða brotna niður.
Auk ljósmynda af Trump sofandi á opinberum viðburðum þá hafa einnig birst myndir af honum þar sem sést að hvítan í augunum er nánast horfin. Þetta segir James að sé merki um mikla notkun örvandi lyfja, svo sem Adderall eða Provigil, væntanlega til þess að reyna að halda forsetanum vakandi á daginn.
Líkamlegur og andlegur kostnaður
Í athugasemdum á samfélagsmiðlum var Vance gagnrýndur fyrir að gera lítið úr vanda Trump og reyna að mála svefnvenjur hans sem dugnað.
„Þú lætur eins og þessi mjög svo óholla hegðun sé vitnisburður um einhvers konar afrek að geta verið án hvíldar. Svo er ekki, og það hefur í för með sér líkamlegan og andlegan kostnað,“ skrifaði einn netverji.
„Að ausa úr skálum reiðinnar á Truth Social er ekki það sem fólk utan MAGA-hreyfingarinnar myndi kalla „vinnu“. Ég geri ráð fyrir að eitrið og grimmdin haldi honum vakandi,“ segir annar.