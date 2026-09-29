Íbúi í Reykjavík dreginn fyrir dóm á Akureyri - Vill ekki segja hver keyrði bílinn

Kona sem er með skráð lögheimili í Reykjavík hefur verið ákærð af embætti lögreglustjórans á Norðurlandi eystra og kölluð þar með fyrir Héraðsdóm Norðurlands eystra, vegna aksturs óþekktrar manneskju á bíl í hennar eigu.
Ákæran er birt í Lögbirtingablaðinu og því hefur líklega ekki tekist að ná sambandi við konuna til að birta henni ákæruna.
Konan sem er af erlendum uppruna, en skráð með lögheimili í miðborg Reykjavíkur, er ákærð fyrir umferðarlagabrot með því að hafa, frá 12. september 2025, ítrekað neitað að gefa upp hver var ökumaður bifreiðar, sem skráð var í hennar eigu. Segir enn fremur að ökumaður þeirrar bifreiðar hafi verið kærður, þann 11. september 2025, fyrir að aka norður Hörgárbraut við Stórholt á Akureyri, á allt að 60 kílómetra hraða á klukkustund, að teknu tilliti til vikmarka.
Hvernig það gengur fyrir sig að kæra óþekkta manneskju er ekki tíundað í ákærunni.
Þess er krafist að konan verði dæmd til dæmd til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Mál hennar verður tekið fyrir í Héraðsdómi Norðurlands eystra í nóvember. Mæti hún ekki má búast við að það verði metið sem ígildi játningar og að hún hljóti dóm.