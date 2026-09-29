Gögn máls lýsa blóðugri aðkomu á Skjólbraut - „Skýring mín á öllum þessum spurningum um blóð er sú sama“

Aðalmeðferð er hafin í Skjólbrautarmálinu, sem varðar lát Edilsson Martins, rúmlega fertugs Portúgala, á heimili hans við Skjólbraut á Kársnesi í Kópavogi föstudagskvöldið 28. nóvember árið 2025.
Hinn ákærði í málinu er grískur maður sem heitir Georgios Ntentes, fæddur árið 1995. Georgios er ákærður fyrir að hafa veist með ofbeldi að Edilsson og svipt hann lífi með því að stinga hann þremur stungum í kviðinn með hníf, skorið hann og stungið nokkrum sinnum með egghvössu áhaldi í hálsinn og slegið hann eða þrýst á framanverðan háls hans, með þeim afleiðingum að brotaþoli varð fyrir umfangsmiklu blóðtapi sem leiddi til dauða hans.
Blóðug aðkoma
Georgios hefur nú svarað spurningum sækjanda í tvær klukkustundir og borin hafa verið undir hann sönnunargögn sem varpa upp skuggalegri mynd af aðkomunni á Skjólbraut.
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Meðal annars er Georgios spurður út í hnífa sem fundust á Skjólbrautinni en á sumum þeirra mátti finna blóð úr bæði honum og Edilsson. Áður hafði Georgios verið spurður út í blóðkám og blóðug fótspor á vettvangi og voru svör hans ávallt á þá leið að hann hafi verið að aðstoða Edilsson við framkvæmdir á Skjólbrautinni. Sem kokkur hafi Georgios ávallt verið með sár á höndunum sem gjarnan hafi opnast og úr þeim blætt. Hvað hnífana varðar eru svör hans þau sömu.
„Skýring mín á öllum þessum spurningum um blóð er sú sama.“
Hann hafi handleikið þessa hnífa, meðal annars þegar haldið var matarboð á Skjólbrautinni þar sem Georgios notaði hníf til að skera epli og svo til að opna þéttar pakkningar af kókaíni.
Myndum af fatnaði sem Edilsson klæddist er varpað upp. Þar má sjá hettupeysu. Sækjandi segir að þar hafi fundist sjö stungugöt eftir eggvopn og mikið blóð. Eins var blóð á buxum sem Edilsson klæddist, þar með talið úr ákærða.
Georgios segir mögulegt að hann hafi snert buxurnar einhvern tímann með blæðandi sár og eins hafi hann sjálfur klæðst þeim.
Ljóst er af ákæru, þar sem fram kemur að blóðtap hafi leitt Edilsson til dauða, og þeim myndum sem sýndar voru í dómsal í dag, að vettvangur hafi verið blóðugur.
Sækjandi hefur ítrekað spurt út í Nike-skó sem Georgios átti, en rannsókn lögreglu hefur leitt líkur að því að blóðug fótspor á vettvangi séu eftir samskonar skó.
„Líkindi þýða ekki það sama og margir aðrir eiga skó eins og ég,“ segir Georgios.
Skórnir ljómuðu bláir
Á skóm sem lögregla fann hjá Georgios fundust merki um blóð, þar með talið á sólanum, en sækjandi tekur fram að skórnir hafi ljómað bláir við rannsóknina, en eins og lesendur kannast líklega við í sakamálaþáttum notast lögregla við lúminól til að finna ósýnileg ummerki um blóð. Efninu er úðað yfir það sem er til rannsóknar, hvort sem það er hlutur eða svæði, og myndast þá skærblátt ljós í myrkri. Lúminól getur greint blóð sem hefur verið þynnt og jafnvel eftir að gerðar hafa verið tilraunir til að þrífa það, svo sem með sápu.
Næst ber sækjandi undir Georgios fullyrðingar hans um að hann hafi stöðvað fyrir utan Sundlaug Kópavogs og spilað þar póker í farsímanum. Hann hafi notað forritið PokerStar. Sækjandi sýnir að þetta forrit var ekki virkt á farsíma Georgios á þessum tíma og bendir á að Georgios hafi fullyrt í fyrstu skýrslutöku að hann hafi spilað póker og efast um niðurstöðu lögreglu um annað. Er Georgios spurður hvort hann sé að breyta framburði sínum.
„Ég er að reyna að svara öllum spurningum eftir besta minni og vera eins sannsögull og ég get,“ segir Georgios og tekur fram að hann hafi ekki verið viss og gengist við því í síðari skýrslutöku að það gæti verið að hann hafi ekki verið að spila. Hann sagði fyrr í skýrslugjöf að hann myndi ekki nákvæmlega í smáatriðum allt sem hann gerði þetta kvöld enda hafi þetta verið eðlilegur dagur í hans huga og hann ekki yfirheyrður fyrr en vika var liðin frá atvikum máls.
Blotnaði á 50 metra göngu
Georgios skipti um föt þetta kvöld. Hann segist hafa orðið blautur í rigningunni og því farið í þurr föt. Sækjandi spyr nú nákvæmlega hvenær það byrjaði að rigna. Var rigning þegar hann kom að heimili Edilsson um klukkan hálf sjö þetta kvöld? Hversu löng vegalengd var frá staðnum þar sem hann lagði bílnum að útidyrum Skjólbrautar? Sækjandi spyr fleiri spurninga sama eðlis og ljóst er að hann er að reyna að sýna fram á að Georgios hafi líklega ekki náð að blotna svo gífurlega að það krefðist þess að hann skipti um föt. Hann hafi verið á bifreið sem hann ók til Edilsson og svo heim.
„Á þessum 50 metrum blotnarðu svo mikið að þú þarft að skipta um föt?“ spyr sækjandi.
„Þú ert að leggja mér orð í munn,“ segir Georgios sem segist aldrei hafa fullyrt að hann hafi orðið rennblautur. Hann hafi stigið í eitthvað og við það hafi vatn farið í skó hans og svo á buxur.
Georgios bendir á að lögreglan sé með fötin sem hann var í og það sé hans skilningur að þar hafi ekkert blóð fundist.
Áfram er farið yfir myndir af áverkum og Georgios beðinn um að skýra sárin. Hann nefnir störf sín sem kokkur og í gegnum skýrslutökuna hefur hann vísað í framkvæmdavinnu, flutninga, vinnuna og köttinn sinn. Enginn skurðanna virðist djúpur eða alvarlegur og er þá einkum að finna á fingrum. Hann segir sárin hafa komið á ólíkum tímum og líklega hafi einhver þeirra verið orðin nokkurra vikna gömul. Á einni mynd af áverkum má meðal annars sjá skurð á litla fingri og vísifingri sem eru í beinni línu. Georgios segist hafa skorið sig á vél sem er notuð til að skera kjöt þunnt í svokallað carpaccio.
Sækjandi bendir á að samkvæmt lækni hafi sárin verið nokkurra daga gömul, en ekki nokkurra vikna.
Undirkokkur og lærifaðir
Georgios kynntist Edilsson þegar hann flutti til Íslands fyrir um 6–7 árum, en þeir unnu saman á veitingastað.
„Hann var undirkokkur minn og lærifaðir,“ segir Georgios sem lýsir hinum látna sem góðum manni. Hann hafi verið strangur sem fólki gat mislíkað og gerði það stundum erfitt að vinna með honum en Georgios var hlýtt til hans og því hafi þeir haldið sambandi öll þessi ár.
Síðast þegar þeir hittust hafi Edilsson ekki verið á góðum stað. Kærastan hafði hætt með honum og Edilsson hafði verið að neyta fíkniefna dögum saman og lítið sofið. Honum leið illa.
Allt á rúi og stúi
Borin er undir Georgios aðkoman á Skjólbraut þar sem allt var á rúi og stúi. Stólar á hliðinni í eldhúsinu og annað. Georgios er spurður hvort ástandið hafi verið svona þegar hann yfirgaf Skjólbrautinna, en hann svarar: „Þetta var ekki eins og á myndinni. Stólarnir voru allir á sínum stað. Á myndunum var eins og einhver hefði hleypt górillu lausri þarna inni.“