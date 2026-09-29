Georgios segist ekki hafa myrt vin sinn á Skjólbraut: „Þetta var bara venjulegur dagur“

Aðalmeðferð er hafin í Skjólbrautarmálinu, sem varðar lát Edilsson Martins, rúmlega fertugs Portúgala, á heimili hans við Skjólbraut á Kársnesi í Kópavogi föstudagskvöldið 28. nóvember árið 2025.
Hinn ákærði í málinu er grískur maður sem heitir Georgios Ntentes, fæddur árið 1995. Georgios er ákærður fyrir að hafa veist með ofbeldi að Edilsson og svipt hann lífi með því að stinga hann þremur stungum í kviðinn með hníf, skorið hann og stungið nokkrum sinnum með egghvössu áhaldi í hálsinn og slegið hann eða þrýst á framanverðan háls hans, með þeim afleiðingum að brotaþoli varð fyrir umfangsmiklu blóðtapi sem leiddi til dauða hans.
Georgios neitar sök við upphaf aðalmeðferðar. Hann og hinn látni hafi verið vinir sem hittust nánast daglega. Þessi dagur var engin undantekning. Georgios fór að heimili hins látna um kvöldið, dvaldi þar í um klukkustund að reykja gras og fór svo heim.
Þegar heim var komið skipti hann um föt þar sem það var rigning og hann hafði blotnað. Eiginkona hans og barn voru sofandi. Síðan ákvað hann að fara í sund. Hann ók svo að Sundlaug Kópavogs, reykti meira gras þar og fattaði svo að klukkan væri orðin of margt til að fara í sund. Hann fór þá að Kjarvalsstöðum þar sem hann keypti meira gras og ók svo heim. Hann segist ekki hafa yfirgefið heimili sitt aftur þetta kvöld.
Georgios segist hvorki hafa banað Edilsson né beitt hann ofbeldi þetta kvöld. Þegar sækjandi ber undir Georgios farsímagögn og upptökur úr eftirlitsmyndavélum tekur Georgios fram að fyrir honum hafi þessi dagur verið eðlilegur.
„Þetta var bara venjulegur dagur,“ og því muni hann ekki smáatriði vel.
Sækjandi ber undir Georgio meðal annars myndir og upptökur sem sýna að hann hafi notað svarta Nike-strigaskó en þegar hann kom að Kjarvalsstöðum var hann í öðrum skóm og daginn eftir í sandölum. Spyr sækjandi hvort það gæti verið að Nike-skórnir hafi verið settir í þvottavél.
Sorptunnur við Kjarvalsstaði
Georgios segist ekki viss. Hann hafi ekki gert það, mögulega kona hans. Sækjandi spyr hvers vegna konan hans ætti að hafa þvegið skóna. Georgios segist ekki einu sinni viss hvort þeir hafi endað í þvottavél, en hafi það gerst hafi það verið sökum þess að þeir voru skítugir.
Upptökur frá Kjarvalsstöðum sýna að Georgios gekk þar að sorptunnum og virtist henda einhverju og eins að hann hafi opnað skottið á bifreið sinni og svo klifrað upp á vörubílapall. Georgios segir að hann hafi verið þangað kominn til að kaupa fíkniefni og vildi ekki vera grunsamlegur. Því hafi hann leitað sér að einhverju til að gera, hent hlutum í ruslið og svo upp á pall vörubifreiðarinnar. Hann hafi svo áttað sig á því að hann hafi líklega hent einhverju sem hann vildi ekki tapa og því klifrað upp á pallinn.
Á myndunum sést hann bæði á Kjarvalsstöðum og í verslunum daginn eftir að Portúgalinn lést með vettling á hægri hendi. Georgios segir að honum hafi verið kalt en hann hafi haft vinstri höndina vettlingalausa svo hann gæti notað símann sinn.
Hvernig fékk hann áverka á hendurnar? – Skórnir mikilvægir
Myndir og upptökur teknar á laugardeginum sýna sár á höndum Georgios en hann vill meina að hann hafi fengið áverkana í vinnu, við framkvæmdir á heimilinu og svo frá ketti sínum. Hann gæti þó ekki rekið hverja rispu og skurð, enda muni hann ekki alltaf hvernig hvert sár komi til. Á vinstri hönd var um að ræða lítið sár við nögl löngutangar, rispu milli löngutangar og vísifingurs og skurð á vísifingri.
Á nokkrum myndanna er enginn vettlingur á hægri hendinni og sést að Georgios var með sáraumbúðir. Hann segist hafa fengið áverka þar nokkru fyrir kvöldið sem Portúgalinn lést, í vinnunni, en þau hafi opnast aftur þegar hann var að bardúsa á heimilinu enda var fjölskyldan að undirbúa flutninga. Hann hafi því búið um sárin.
Nike-skónum hafi eins verið fleygt vegna flutninganna enda gamlir. Georgios man ekki hvar hann henti skónum, líklega á Sorpu.
„Ég bauðst til að fara með lögreglu að Sorpu til að reyna að finna skóna, en þeir þáðu það ekki.“
Í fyrstu yfirheyrslu hjá lögreglu sagðist Georgios samt ekki vita hvar skórnir væru og giskaði á að þeir væru í kjallaranum heima hjá honum.
„Ég sagði lögreglunni að ef þeir væru ekki í íbúðinni eða kjallaranum, ef þeir fyndust ekki, væru þeir á Sorpu.“
Skórnir skipta máli því skófar á vettvangi, á pitsakassa, er talið vera af samskonar Nike-skóm. Myndinni er varpað upp í dómsal og má sjá blóðkám á gólfinu í Skjólbraut.
„Ég get ekki útskýrt þessa niðurstöðu rannsóknarinnar, ég veit að ég var ekki þarna og ég veit að ég steig hvorki í blóð né á pitsakassa.“
Rannsókn lögreglu leiddi í ljós að blóð hefði einhvern tímann verið á svörtum Nike-skóm sem fundust á heimili hans.
„Það getur vel staðist, ég vann í eldhúsi í mörg ár og það var oft blóð á gólfinu.“
Á baðmottu fannst blóðugt skófar sem virðist passa við svörtu Nike-skóna.
„Ég get ekki útskýrt það, vegna þess að ég veit að ég drap engan en ég get ekki gefið skýringu á þessu.“
Dómari biður sækjanda að varpa upp heildarmyndbandi frá Sorpu á Dalvegi. Myndbandið sýnir pallana við gámana sem bílar aka upp og stöðva til að losa sig við sorp.
Georgios stöðvar, opnar farþegasætið vinstra megin og virðist halda á kassa eða einhverju. Hann gengur á milli gáma til að finna þann rétta. Svo hendir hann einhverju í einn gáminn. Hann ræðir svo við starfsmann, sýnir honum kassann og fær leiðbeiningar um hvert hann eigi að fara með restina. Hann kemur svo til baka og talar aftur við starfsmanninn, sem gerði athugasemd við það sem hann henti fyrst. Georgios tekur ruslið aftur og kemur því á réttan stað.
Dómari spyr hvort það passi að Georgios hafi þarna verið að fara að flytja úr landi. Væntanlega hafi Georgios þá verið að henda miklu.
„Svo gott sem öllu heimilinu,“ sagði Georgios, dómari bendir á að upptakan sýni einn lítinn kassa. Georgios segir að líklega hafi það verið allt sem hann var að henda í þetta skiptið.
Blóð fannst víða
Undir Georgios eru bornar myndir af vettvangi sem sýna blóðkám sem ýmist er blóð úr honum sjálfum eða blanda af blóði Georgios og Portúgalans. Vill Georgios meina að hann hafi oft fengið rispur og áverka þegar hann var í framkvæmdum á heimili Portúgalans og eins hafi Georgios starfað langar vaktir sem kokkur og alltaf verið með sár á höndum, eins og flestir kokkar. Blóðið eigi sér eðlilegar skýringar og hafi líklega komið til á ólíkum tímum enda hafi hann verið daglega á heimili Portúgalans, gjarnan nokkrar klukkustundir í senn.
Blóð fannst á veggjum, hurðarhúni, sturtugleri og víðar. Blóðug fótspor fundust einnig og í einhverjum þeirra greindist blóð úr bæði Georgios og Portúgalanum.
Georgios skýrir blóðið alltaf með sama hætti, þetta hafi verið blóð sem kom til á ólíkum tímum í framkvæmdum á heimilinu. Sækjandi spurði þá undrandi hvort verið væri að halda því fram að íbúð Portúgalans hefði bara almennt verið blóði þakin.
„Nei, ekki útötuð, þú ert að sýna mér þarna nokkra millimetra ef 50 fermetra íbúð.“
Spurt var út í hettupeysu sem mikið blóð var á og sjö stungugöt eftir eggvopn.
Nánar verður greint frá réttarhöldunum síðar