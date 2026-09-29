Furðar sig á að styrking krónunnar skili sér ekki í lægra vöruverði

Kristján Þórður Snæbjarnarson þingmaður Samfylkingarinnar bendir á að styrking krónunnar hafi ekki skilað í lægra vöruverði eins og ætti með réttu að vera raunin. Segir hann hafa átt von á því að þetta myndi rætast og segir að svigrúm til lækkunar sé til staðar.
Kristján segir í pistli á Facebook að nýjasta verðbólgumæling Hagstofunnar sem birt var í dag og sýnir hækkandi verðbólgu sé mikil vonbrigði en hafi samt sem áður verið viðbúið. Kristján lætur þess ekki getið að helsta skýringin á verðbólgunni er að tímabundin lækkun virðisaukaskatts á bensín og dísel var afnumin. Kristján er bjartsýnn á að verðbólgan muni fara niður á við en veltir fyrir sér vöruverðinu í samhengi við styrkingu krónunnar:
„Ég geri ráð fyrir að héðan í frá fari verðbólga minnkandi en þar eru ýmsar ástæður fyrir því. Núna eru þyngstu hækkanir stýrivaxta að koma fram í verðbólgumælingum. Gengi krónunnar er mjög sterkt núna og búið að styrkjast um tæp 10% gangvart Evru frá því í desember 2025. Þess sjást reyndar ekki önnur merki í vöruverðinu en þau fyrirtæki sem hafa ákveðið að frysta verðin til að ná fram meiri stöðugleika, sem er mjög mikilvægt, en eflaust er tilefni til að lækka verðið meira en það gerist sjaldan (einn af ókostum krónunnar er að óstöðugleiki skilar hækkunum mun frekar en lækkunum með tilheyrandi hærri verðbólgu).“
Kristján segir mikilvægt að að allir aðilar taki höndum saman við að vinda ofan af viðvarandi verðbólgu og þar sé hið opinbera ekki undanskilið. Það dugi hins vegar ekki að einn aðili standi við sitt heldur þurfi allir aðilar að leggja hönd á plóg. Því sé gott að sjá sífellt fleiri aðila stíga fram og leggja sitt af mörkum. Það sem sé allra verst við mikla verðbólgu sé að hún bitni fyrst og fremst á launafólki og þá sérstaklega þeim sem standi höllustum fæti.
Kristján ítrekar að lokum óánægju sína með að styrking krónunnar hafi ekki skilað sér til neytenda:
„Ég hefði viljað sjá að styrking krónunnar skilaði sér miklu betur til lækkunar á vöruverði. Það er svigrúm til staðar.“