Fá ekki að setja eina einustu svalalokun á 10 hæða blokk í Kópavogi - Önnur hús í götunni fengu þveröfuga meðhöndlun

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur staðfest synjun byggingarfulltrúa Kópavogsbæjar á umsókn húsfélags í 10 hæða fjölbýlishúsi við Álalind um leyfi til að koma fyrir svalalokunum, á öllum svölum á 1.-9. hæð. Er umsókninni hafnað með vísan til ákvæða deiliskipulags en það breytti engu þótt að veitt hefði verið leyfi til að koma fyrir svalalokunum á öðrum fjölbýlishúsum í götunni, þrátt fyrir deiliskipulagið.
Húsið var byggt árið 2017 en árið 2023 var fyrir hönd húsfélagsins sótt um byggingarleyfi fyrir svalalokunum á fyrstu til níundu hæð hússins. Að ósk byggingarfulltrúa var fyrr á þessu ári lögð fram ný umsókn með aðaluppdráttum. Umsókninni var síðan vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa sem tók neikvætt í hana á þeim grundvelli að hún samræmdist ekki almennum skilmálum deiliskipulags þess efnis að svalalokanir skyldu vera byggðar samhliða byggingu íbúðarhúsa.
Byggingarfulltrúi hafnaði þá umsókninni og kærði húsfélagið þá niðurstöðu til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Var í kærunni vísað til þess að synjunin væri byggð á almennum skilmálum deiliskipulags svæðisins þar sem segði að gera skyldi ráð fyrir svalalokunum í aðaluppdráttum og byggja þær samtímis húsinu. Í sama deiliskipulagi segði aftur á móti í sérákvæði fyrir húsið, að heimilt væri að koma fyrir svalalokunum á öllum svölum þess. Ákvæðið setti hvorki skilyrði um að gert væri ráð fyrir svalalokun við hönnun hússins né að þær skyldu byggðar samtímis húsinu. Samkvæmt skipulagsreglugerð gengi sérákvæði framar almennum ákvæðum í deiliskipulagi.
Önnur hús
Í kærunni var minnt á að byggingingarfulltrúi hafi á árunum 2020–2023 samþykkt svalalokanir fyrir þrjú fjölbýlishús í götunni. Þau hús hafi öll verið þegar byggð, stæðu við sömu götu, féllu öll undir sama deiliskipulag og um þau giltu sambærileg sérákvæði og um húsið. Var sömuleiðis bent á að umsóknir vegna þeirra framkvæmda hafi allar verið afgreiddar án þess að leitað hafi verið umsagnar skipulagsfulltrúa. Þá hafi nýlega verið settar upp svalalokanir á fjórða fjölbýlishúsinu í götunni.
Vildi húsfélagið í ljósi þessa meina að það hefði orðið fyrir mismunun sem bryti í bága við jafnræðisreglu stjórnsýslulaga. Kópavogsbær hafi ekki rökstutt hvers vegna umsókn þess hafi ekki fengið sams kona meðferð og umsóknir vegna svalalokana við önnur fjölbýlishús í götunni.
Í andsvörum Kópavogsbæjar var vísað til þess að með orðalagi í sérskilmálum deiliskipulagsins væri aðeins verið að hnykkja á því að heimilt væri að byggja svalalokanir, en slík heimild væri vitanlega bundin við þau skilyrði sem fram kæmu í almennum skilmálum deiliskipulagsins um að svalalokanir skyldu byggðar samhliða íbúðarhúsum. Fjölbýlishúsið hafi verið fullbyggt á sínum tíma án þess að heimildir til að byggja svalalokanir samhliða væru nýttar.
Hvað er jafnræði?
Vísaði bærinn því á bug að hafa brotið gegn jafnræðisreglu stjórnsýslulaga með því að leyfa að svalalokanir væru settar upp á öðrum fjölbýlishúsum í götunni, sem þegar hafi verið byggð. Þótt það hafi verið gert skapaði það húsfélaginu ekki rétt á því að tekin væri samskonar ákvörðun því í hag. Jafnræðisreglan veitti að jafnaði ekki rétt til að njóta sömu meðferðar og annar aðili hafi áður notið, hafi sú ákvörðun verið í ósamræmi við deiliskipulag.
Vísaði bærinn sömuleiðis til þess að við eitt af þessum fjölbýlishúsum hafi aðeins verið veitt leyfi fyrir lokun á jarðhæð sem varla gæti talist vera svalalokun.
Vildi Kópavogsbær enn fremur meina að húsið væri ólíkt hinum húsunum. Það væri hærra og öðruvísi hannað en hin húsin. Svalir á húsinu sköguðu út frá því og væru nær allar opnar á þremur hliðum, auk þess sem á stórum hluta svalanna yrði að byggja þak yfir hluta þeirra þar sem þær stæðu á víxl. Þannig yrði um mikla útlitsbreytingu að ræða sem færi húsinu illa og sem ekki hafi verið gert ráð fyrir í upphafi. Svalir hússins myndu virka sem kassalaga útbyggingar eða skálar frekar en hefðbundnar svalalokanir.
Benti húsfélagið í athugasemdum við andsvörin á að byggingarfulltrúi hefði eftir fyrstu umsókinna farið fram á að það sendi inn nýja umsókn með aðaluppdráttum en hefði ekkert minnst á að deiliskipulagið væri hindrun. Bærinn hefði heldur ekki rökstutt hvers vegna sérákvæðið í deiliskipulaginu hefði ekkert að segja.
Hlutarins eðli
Í niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála segir að í almennu ákvæði í deiliskipulagi fyrir svæðið sem fjölbýlishúsið standi á komi fram að heimilt sé að gera ráð fyrir svalalokunum og skuli þá gert ráð fyrir þeim í aðalteikningum og þær byggðar samtímis íbúðarhúsum. Í sérákvæði segi hins vegar að heimilt sé að koma fyrir svalalokunum á öllum hliðum hússins.
Nefndin segir það liggja í hlutarins eðli að sérskilmálar deiliskipulags gangi framar almennum skilmálum. Ekki sé þó skýrt af umræddu sérákvæði hvort með því sé vikið frá þeim almenna skipulagsskilmála að svalalokanir skuli byggðar samtímis íbúðarhúsum. Í skipulagsskilmálum fyrir öll svæði á skipulagsreitnum sé að finna sambærileg sérákvæði. Að teknu tilliti til þess verði að líta svo á að með því sé einungis verið að árétta hin almennu ákvæði deiliskipulagsins um svalalokanir. Öndverð niðurstaða fæli það í sér að skilmáli skipulagsins um að svalalokanir skuli byggðar samtímis íbúðarhúsum hefði enga þýðingu.
Því fellst nefndin á það með Kópavogsbæ að umsókn húsfélagsins sé ekki í samræmi við deiliskipulag svæðisins.
Ójafnræði
Þegar kemur að þeim þætti kærunnar sem snýr að broti á jafnfræðisreglu stjórnýslulaga, með því að veita leyfi fyrir svalalokunum á öðrum þegar byggðum fjölbýlishúsum í sömu götu, segir nefndin að jafnræðisreglan geti almennt ekki veitt mönnum tilkall til neins þess sem ekki samrýmist lögum. Hafi byggingarfulltrúa því ekki verið skylt að afgreiða umsóknina með sambærilegum hætti og gert var í hinum fjölbýlishúsunum, enda hefði sú afgreiðsla þá farið í bága við skipulagsskilmála svæðisins.
Nefndin tekur hins vegar undir með húsfélaginu að það hafi verið aðfinnsluvert hjá byggingarfulltrúa að óska, þegar umsókn var fyrst lögð fram, eftir aðaluppdráttum. Hafi byggingarfulltrúi þegar átt að leita umsagnar skipulagsfulltrúa um hvort umsóknin væri í samræmi við deiliskipulagið.
Það breytir hins vegar ekki niðurstöðu nefndarinnar sem hafnar umsókn húsfélagsins um leyfi fyrir svalalokunum og því ljóst að ekki ein einasta svalalokun fær að rísa á húsinu, ólíkt öðrum fjölbýlishúsum í götunni.