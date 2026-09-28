Þorgerður Katrín stendur í lappirnar þrátt fyrir grófar hótanir gegn henni og fjölskyldu hennar - „Ekki láta hræða okkur frá því að taka erfiðar ákvarðanir“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að þrátt fyrir að hún og hennar fjölskylda hafi orðið fyrir grófum hótunum ætli hún að halda störfum sínum ótrauð áfram. Segist hún upplifa sig örugga og treysta lögreglunni. Telur hún ljóst að aðilar sem vilji komi í veg fyrir að tilteknar ákvarðanir stjórnmálamanna nái fram að ganga beiti hótunum.
Þorgerður Katrín var spurð um hótanirnar undir loks viðtals við hana í Silfrinu á RÚV fyrr í kvöld.
Þorgerður Katrín greindi frá því aðspurð degi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna, um aðildarviðræður við ESB, þann 29. ágúst síðastliðinn að henni hefðu borist alvarlegar hótanir sem væru til rannsóknar hjá lögreglunni. Greindi hún frá því að grípa hefði þurft til ráðstafana vegna þessara hótana.
Sjá einnig: Lögreglan rannsakar alvarlegar hótanir í garð Þorgerðar Katrínar - „Ýmislegt sem hefur þurft að breytast í mínu lífi“
RÚV greindi frá því í gær að sérsveitarmaður hefði hlaupið með Þorgerði Katrínu þegar hún tók þátt í Reykjavíkurmaraþoninu, sem fram fór 22. ágúst viku fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Greint var sömuleiðis frá því að öryggisgæsla utanríkisráðherrans hafi verið aukin til muna eftir að henni bárust grófar og alvarlegar hótanir, sem beindust meðal annars gegn fjölskyldu hennar. Um er að ræða þessar sömu hótanir og Þorgerður Katrín ræddi fyrir atkvæðagreiðsluna.
Samkvæmt heimildum RÚV voru hótanirnar grófar og beindust meðal annars gegn börnum Þorgerðar Katrínar. Þær hafi verið metnar alvarlegar og öryggisgæsla aukin, til að mynda með fylgd sérsveitarmannsins í Reykjavíkurmaraþoninu, og eftirlit var aukið við heimili hennar.
Örugg
Sigríður Hagalín Björnsdóttir ræddi við Þorgerði Katrínu í Silfrinu sem var á dagskrá RÚV í kvöld. Undir lok viðtalsins beindi sú fyrrnefnda spurningu að ráðherranum um hótanirnar. Spurði hún hvort Þorgerði Katrínu væru enn að berast hótanir. Ráðherrann sagði ekki svo vera um þessar mundir en hótanir í hennar garð hafi ekki borist stanslaust:
„Þetta bara kemur og fer.“
Sagði hún hótanirnar stundum fara eftir hvaða mál væru í deiglunni hverju sinni:
„Já, þjóðaratkvæðagreiðslan og svo eru önnur mál sem bara fyrir hálfu og einu ári síðan voru líka erfið.“
Sagði Þorgerður Katrín að lögreglan sæi um að rannsaka hótanirnar í hennar garð:
„Við eigum frábært lögreglulið. Það er einstaklega gott að vera í samskiptum við hana. Ég er mjög örugg en það sem er alveg ljóst og það kannski ... á svona tíma er ég pínu fegin að vera með reynslu. Við þurfum að halda áfram að ríghalda í prinsipin okkar og ekki láta hræða okkur frá því að taka erfiðar ákvarðanir. Oft er þetta þannig að það er verið að reyna að koma í veg fyrir tilteknar ákvarðanir, ákveða stefnu.“
Berjast
Bætti hún síðan við:
„Ég ætla bara að nota minn tíma í pólitík til þess að berjast einmitt fyrir mínum hugsjónum sem tengjast beint frelsi, lýðræði og mannréttindum.“
Sigríður Hagalín spurði því næst Þorgerði Katrínu hvað hún teldi þetta segja um stjórnmálaumræðuna á Íslandi:
„Hún er náttúrulega hér eins og annars staðar að breytast. Við erum ekkert undanskilin því. Ég held að það skipti máli að ... fyrir mig skiptir máli að finna að ég er örugg ... með samskipti mín til að mynda við lögregluna sem að er frábær eins og ég segi. En kollegar mínir annars staðar ... við erum öll undir einhverri ógn, einhverjum hótunum og þá verðum við bara að standa í lappirnar. Ég ætla mér að gera það meðan ég er í stjórnmálum.“