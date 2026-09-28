Sendi Sveini Andra eitraða pillu - „Sorrý, en þetta er alger þvæla í þér“

Sveinn Andri Sveinsson lögmaður segir Hannes Hólmstein Gissurarson prófessor emeritus fara með algjöra þvælu þegar hann segi að Ísrael stundi ekki hópmorð á Gaza. Stefán Einar Stefánsson, umsjónarmaður Spursmála á Mbl, segir forréttindaplebba setja sig á háan hest gagnvart gyðingum og sendi Sveini Andra eitraða pillu.
Hannes deildi frétt Jerusalem Post á Facebook þar sem segir að Kólumbía sé hætt við að taka þátt í málshöfðun Suður-Afríku gagnvart Ísrael fyrir stríðsglæpadómstólnum í Haag. Kallaði hann eftir því að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra geri slíkt hið sama. Þá segir Hannes að ræða Þorgerðar Katrínar á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hafi verið innblásin gyðingaandúð og hún hafi verið að „geifla sig framan í Bandaríkin“. Ekkert hafi kallað á það að Íslandi gerist aðili að máli Suður-Afríku.
Í ræðu sinni hjá Sameinuðu þjóðunum beindi Þorgerður Katrín spjótum sínum að Benjamín Netanyahu forsætisráðherra Ísraels, sagði hún það vera „siðferðislega hugleysingja“ sem neiti að semja um frið, komi í veg fyrir að mannúðaraðstoð berist til fólks og neiti að virða alþjóðalög.
Siðlaust og glæpsamlegt að sitja hjá
Sveinn Andri svarar Hannesi, það væri siðlaust að standa hjá:
„Að sjálfsögðu tekur Ísland afstöðu gegn hópmorði, stríðsglæpum og glæpum Ísrael gegn mannúð. Það væri siðlaust og nánast glæpsamlegt að standa hjá.“
Hannes hafnar því alfarið að Ísrael sé að stunda hópmorð, það sem kallað er á ensku genocide.
„Það er hér ekki um neitt hópmorð (genocide) að ræða. Það hugtak hefur afmarkaða merkingu: Það er um skipulagða útrýmingu hópa í krafti tilvistar þeirra, en ekki athafna,“ segir Hannes, það hafi átt við um helförina og útrýmingu Tyrkja á Armenum. Í raun hafi Palestínumönnum fjölgað á Gaza síðustu áratugi.
„Hernaðaraðgerðir Ísraelsmanna beinast ekki að óbreyttum borgurum, heldur að Hamas liðum, en þeir reyna iðulega að dulbúast sem óbreyttir borgarar eða nota óbreytta borgara sem skildi, svo að því miður hafa ýmsir saklausir einstaklingar fallið í þessum aðgerðum.“
Skólabókardæmi um hópmorð
Sveinn Andri svarar honum fullum hálsi: „Sorrý, en þetta er alger þvæla í þér. Alþjóðlegur refsiréttur er greinilega ekki á þínu sviði. Þjóðernishreinsanir stjórnvalda í Ísrael eru skólabókardæmi um hópmorð,“ segir Sveinn Andri.
„Um það ber stofnunum SÞ, alþjóðlegum mannréttindasamtökum, saksóknurum ICC og ríkisstjórnum fjölmargra landa saman um. M.a.s. virtustu helfarar-sérfræðingar Ísrael eru á sama máli. Fleiri og fleiri sjá í gegnum lygar stjórnvalda í Ísrael og er samúð umheimsins með Ísrael að gufa upp; sama hvað þeir dæla peningum í áróðursvélar sínar.“
Eitruð pilla
Stefán Einar sendi Sveini Andra eitraða pillu: „Hefði verið fróðlegt að sjá hvernig sauður af þínu húsi hefði brugðist við ef Hamas-liðarnir hefðu ráðist gegn konunum og börnunum í þínu lífi eins og þeir gerðu 7. október 2023,“ segir Stefán Einar.
„Einkennilegt þegar forréttindaplebbar á Íslandi setja sig á háan hest gagnvart Gyðingum. Við vitum þá amk hvoru megin línunnar þú hefðir staðið á liðinni öld.“
Hannes segir að enginn sé að réttlæta morð á börnum en það sé óhjákvæmilegt ef þeim er beitt fyrir sér. Nefnir hann loftárásir á Þýskaland í síðari heimstyrjöld, brottrekstur Þjóðverja frá svæðum í Austur-Evrópu og árásir Rússa á Úkraínu.
„Það falla núna mörg börn í ofsóknum öfgamúslima gegn kristnum mönnum í Nígeríu. Það, sem er ógeðfellt, er, að lagður er allt annar mælikvarði á gyðinga en aðra,“ segir Hannes.
„Það, sem gerðist 7. október 2023, var viðbjóðslegt. Þeir, sem frömdu þá voðaverkin, höfðu sagt sig úr lögum við mannkynið, eins og nasistarnir þýsku með útrýmingarherferð sinni, sem beindist raunar að sama þjóðflokknum, gyðingum.“