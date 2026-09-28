Oddviti Miðflokksins segir ófremdarástand í lauginni: „En ALDREI gerist neitt!“

Lárus Guðmundsson, oddviti Miðflokksins í Garðabæ, kom af stað fjörugum umræðum í íbúahópi Garðbæinga á Facebook þegar hann kvartaði undan meintu ófremdarástandi í Ásgarðslaug.
„Í Ásgarðslaug hefur verið ófremdarástand um langa hríð, mánuðum saman ef ekki í meira en ár!,“ segir oddvitinn, en þess ber að geta að hann á ekki sæti í bæjarstjórn þar sem Miðflokkurinn náði ekki inn bæjarfulltrúa. „Það er lottóvinningur að fá skáp með lykli í karlaklefa og þegar starfsmenn eru spurðir út í ástandið er fátt um svör. Oftast bara yppt öxlum eða óljós svör um að eitthvað sé í farvatninu. En ALDREI gerist neitt! Að auki er þrifum í karlaklefa stórlega ábótavant, skápar skítugir og ryk á gólfum og veggjum.“
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Ásgarðslaug er gagnrýnd af íbúum en í vor var kvartað undan því að það vantaði marga lykla í skápana í búningsklefanum, var helsta kenningin sú að fastagestir tækju hreinlega með sér lyklana til að þeir gætu alltaf gengið að „sínum“ skáp vísum.
Sjá einnig: Lyklar hverfa úr skápum í Ásgarðslaug:Fastagestir sakaðir um að taka þá með sér heim
Margir taka undir með Lárusi
Einar nokkur segir þetta allt rétt hjá Lárusi, hann heyri það sama hjá öðrum sem komi reglulega í laugina.
„Að auki hefur eina barnatækið (fyrir utan mini rennibrautina) verið bilað árum saman. Og núna stendur þar að auki út járnprjónninn og bíður eftir að valda stórslysi. Svona tæki fá viðgerð samdægurs þegar þau bila í Salalaug en hérna í Garðabænum tekur ekki vikur eða mánuði að láta laga þetta. Og ekki heldur ár. Það er bara hreinlega aldrei gert. Önnur eins vinnubrögð og framkoma við viðskiptavini er fáheyrð,“ segir Einar.
Ónefndur sundlaugargestur tók mynd af skápunum inni í klefa en þar sést hvað það vantar marga lykla.
„Svona var staðan um daginn þegar nánast enginn var í lauginni. Fullt af opnum lyklalausum skápum,“ sagði sá sem laumaði sér að taka myndina.
Prímadonnuhegðun að skilja ekki lyklinum
Páll nokkur segir að sturtan í útiklefanum sé líka biluð:
„Ég skar mig nokkuð illa um daginn þegar ég var að reyna að stilla hitann, þar sem handfangið er brotið og hefur verið það lengi. Klósettið í útiklefanum er líka bilað, það lekur stanslaust og maður er heppinn ef það er klósettpappír,“ segir Páll og spyr hvern þurfi að drepa til að fá hárblásara í útiklefann.
Ólafur nokkur tekur undir með Lárusi og segir að hann eigi einnig erfitt með að finna skáp með lykli, þar að auki vanti læsingar á skápa.
„Þetta hefur staðið yfir í langan tíma og ef spurt er þá er fátt um svör en nú heyrist manni að fram undan sé breyting og upp eigi að fara að setja kerfi þar sem ekki þarf að nota lykla en hvenær....... það virðist enginn vita,“ segir Ólafur. „Ég tek einnig undir að það er merkilegt hvað laugin á Álftanesi (í Garðabæ) er miklu betur sett hvað þetta varðar, alltaf hægt að ganga að skápum með lyklum og alt er miklu betra hvað varðar hreinlæti.“
Ágústa nokkur telur það sérstaka hegðun að skila ekki lykli að skápnum eftir notkun.
„Svolítið svona prímadonnuhegðun að telja sig eiga sinn skáp.“
Koma lauginni til varnar
Særún nokkur kemur lauginni til varnar:
„Djöfulsins væl er þetta. Eru þið að stunda sund alla daga?“
Halla nokkur tekur í sama streng: „Fara bara í útiklefann. Ásgarðslaug er best.“