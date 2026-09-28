Móðir handtekin eftir að 4 ára barn skaut sig í andlitið með byssu hennar

Kona á þrítugsaldri hefur verið handtekin í Flórída eftir að fjögurra ára sonur hennar lést. Sonurinn fann skammbyssu í veskinu hennar og skaut sig fyrir slysni í andlitið.
Tímaritið People greinir frá þessu.
29 ára kona að nafni Diamond Phillips var handtekin þriðjudaginn 22. september í borginni Sarasota sunnan við Tampa á vesturströnd Flórídafylkis í Bandaríkjunum. Er hún grunuð um vanrækslu og gáleysi eftir að 4 ára sonur hennar lést af skotsárum þann 21. júní.
Í skjölum málsins kemur fram að sonur hennar hafi klifrað upp á stól í eldhúsinu og komist í veski hennar. Þar var hlaðin .380 kalibera Smith & Wesson skammbyssa hennar og öryggið ekki á. Drengurinn tók byssuna og hleypti af. En skotið hafnaði í andliti hans.
Starði ofan í hlaupið
Samkvæmt krufningu er líklegt að drengurinn hafi verið að horfa beint ofan í byssuhlaupið þegar skotið reið af. Hluti úr byssukúlunni fannst grafinn inn í loftið á eldhúsinu.
Phillips sagði að hún geymdi byssuna í litlu hólfi inni í töskunni. Einnig sagðist hún hafa geymt töskuna á miðju eldhúsborðinu og hélt að börnin hennar myndu ekki ná til hennar. Hún sagðist hafa bannað þeim að klifra upp á stólana.
Amma drengsins var á heimilinu þegar slysið varð. Hún hafði einnig sagt honum og 2 ára bróðir hans að þeir mættu ekki klifra upp á stólana.
Phillips hefur verið sleppt úr varðhaldi á tryggingu. En hún er ákærð fyrir vanrækslu með því að hafa byssu aðgengilega fyrir barn. Hún mun mæta fyrir dómara þann 6. nóvember.