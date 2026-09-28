Mikil ólga í Hafnarfirði vegna 260 íbúða: „Samkomulagið vekur fleiri spurningar en það svarar“

Deilur um fyrirhugaða uppbyggingu 260 íbúða fyrir tímabundna búsetu á Völlunum í Hafnarfirði halda áfram að magnast.
Einar Geir Þorsteinsson, fulltrúi Miðflokksins í bæjarráði, gerir alvarlegar athugasemdir við samkomulag bæjarins við einkafélag um uppbygginguna og segir það vekja fleiri spurningar en það svari.
Meirihluti bæjarráðs samþykkti samkomulagið með fjórum atkvæðum gegn einu á fundi sínum 17. september. Málið kemur nú til endanlegrar staðfestingar bæjarstjórnar á þriðjudag.
Í bókun fulltrúa Miðflokksins er meðal annars gagnrýnt að einum einkaaðila sé tryggð lóðaúthlutun á um tíu hektara svæði, undanþága frá gatnagerðar- og innviðagjöldum og skilyrtur réttur til síðari lóðaúthlutunar undir varanlega íbúðabyggð. „Samkomulagið vekur fleiri spurningar en það svarar,“ segir í bókuninni.
Hafnarfjarðarbær tilkynnti á dögunum að reisa ætti 130 húseiningar með 260 íbúðum á um 10 hektara svæði við Krýsuvíkurveg og Hvaleyrarvatnsveg í Vallahverfinu. Eru íbúðirnar ætlaðar til tímabundinnar búsetu fyrir starfsfólk í verkefnatengdri vinnu. Húsin verða reist í tveimur áföngum og gengið hefur verið frá samkomulagi við félagið Styrkás Fasteignir um uppbygginguna.
Málið hefur fallið í grýttan jarðveg hjá íbúðum á svæðinu og hafa rétt um 1.800 manns lagt nafn sitt við undirskriftalista á vefnum Island.is þar sem áformunum er mótmælt. Bent er á að samkomulagið hafi verið gert án nokkurs samráðs við íbúa.
Þá hafa umræður farið fram í Facebook-hópi íbúa á Völlunum þar sem vinnubrögð meirihlutans eru gagnrýnd harðlega. „Eigum við ekki að stofna úthverfalistann fyrir næstu kosningar? Ég er til,“ segir í einni athugasemd.
„Kjörnir fulltrúar vinna FYRIR bæjarbúa og taka þarf mið af þörfum þeirra og hafa samráð. Hætta að skella fram hugmyndum sem ekkert hefur verið kynnt íbúum áður en hafist er handa og eytt í óþarfa kostnað,“ segir í annarri.
Í bókun Einars Geirs segir að veruleg hætta sé á að starfsmannahverfi líkt og fyrirhugað er verði einsleitt og félagslega einangrað frá nærsamfélaginu.
„Saga braggahverfanna í Reykjavík sýnir að tímabundið húsnæði getur orðið mun langlífara en upphaflega var ráðgert og skapað viðvarandi húsnæðis- og skipulagsvanda. Þá liggur ekki fyrir fullnægjandi rökstuðningur fyrir því að einum einkaaðila sé tryggð lóðaúthlutun, undanþága frá gatnagerðar- og innviðagjöldum og skilyrtur réttur til síðari lóðaúthlutunar undir varanlega íbúðabyggð.“
Þá er bent á að í bókuninni að ekki verði séð að farið hafi fram auglýsing, samanburður við aðra aðila eða sjálfstætt mat á verðmæti þeirra réttinda sem samkomulagið veitir.
„Fulltrúi Miðflokksins fær ekki séð að samkomulagið sé Hafnarfjarðarbæ í hag og getur því ekki samþykkt það af sinni hálfu.“